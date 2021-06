Nicole Cherry, însărcinată! Prima reacție a artistei

Nicole Cherry (22 de ani) este însărcinată. Cântăreața a făcut marele anunț în mediul online.

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea.

Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută.

Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”, a scris artista într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Nicole Cherry locuiește de câțiva ani cu iubitul ei

De mai bine de trei ani, Nicole trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul său, Florin Popa. Partenerul său de viață este cu opt ani mai în vârstă ca ea și are o afacere online cu accesorii de telefonie mobilă.

Artista a afirmat de nenumărate ori că-și dorește o familie numeroasă, cu trei copiii, iar acum, în sfârșit, va deveni pentru prima oară mămică.

Foto – Facebook