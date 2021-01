În noiembrie 2020, Pepe (41 de ani) și soția lui, Raluca Pastramă (28 de ani), anunțau că s-au separat. Fostul cuplu are împreună două fiice, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (5 ani).

Pepe, noi declarații despre divorț. Ce spune despre o posibilă împăcare

Invitat în platoul emisiunii La Măruță, Pepe a vorbit despre divorțul de Raluca și despre speculațiile care au circulat în presă.

„Au fost niște schimbări majore în viața mea. (…) Lucrurile, în momentul de față, vă garantez că sunt așa cum le-am prezentat în primul filmuleț. Am spus de la început că nu vor fi scandaluri.

Că au fost mici derapaje, astea au trecut din punctul meu de vedere. Suntem bine. E o situație amiabilă. Am hotărât-o și am stabilit-o de la bun început. (…) Și de Crăciun și de Revelion, fetele sunt și la mine și la Raluca. Așa este normal. (…)

Deciziile se iau de comun acord și împreună cu copiii. (…) Eu am insistat să vorbesc cu Raluca și am reușit. (…) M-au surprins niște lucruri acum o perioadă de timp și am avut niște discuții. Nu au fost escapadele despre care s-a vorbit”, a declarat Pepe.

La vremea aceea, în presă s-a speculat că artistul ar fi fost violent cu Raluca după ce ea ar fi mers într-un grup mai mare de prieteni la munte. Potrivit acelorași zvonuri, Raluca ar fi avut o relație cu respectivul bărbat.

Întrebat de Cătălin dacă el crede că există șanse de împăcare, Pepe a completat: „Atâta timp cât 50% din varianta de 100% nu-și dorește, nu. Din punctul meu de vedere este bine să lăsăm lucrurile așa cum au fost dorite”.

Apoi a completat cu „niciodată să nu spui niciodată”, iar când a fost întrebat despre cine ce greșeli a făcut de s-a ajuns l-a despărțire, a adăugat „nu cred că trebuie să dezgropăm trecutul”. „Vorbim zilnic”, a mai spus.

„Toți prietenii mei trebuie să o respecte și să vorbească frumos despre și cu Raluca. Așa ar fi frumos și vice-versa. (…) Trebuie să vedem partea frumoasă a lucrurilor”, a încheiat.

