Pepe (41 de ani) și soția lui, Raluca Pastramă (28 de ani), au divorțat. Artistul a făcut anunțul în mediul online, într-un videoclip publicat pe YouTube.

Fostul cuplu are împreună două fiice, Maria (7 ani) și Rosa Alexandra (4 ani). Potrivit solistului, cel mai greu le-a fost să discute cu fiicele lor despre despărțire.

Ce spune familia lui Pepe despre divorțul de Raluca Pastramă?

Contactat de reporterii „Antena Stars”, fratele lui Pepe a mărturisit: „Nu-mi doresc decât ca noaptea să fie un sfeșnic bun, ca ei să ia decizia cea mai corectă. Atât le doresc.

Nu am de unde să știu care au fost tensiunile. Nimeni nu a văzut asta. Dacă familia mea ar fi știut, aș fi aflat. În momentul în care am văzut pe telefon că este live am intrat.

Frate-miu nu face glume. Am vorbit. Nu îl văd fericit. Mama a reacționat greu. Tare greu. Sincer. Nu am putere să o sun pe Raluca. Eu ultima dată am văzut-o la pomana lui Franco.

Nu pot să îmi explic. E ca și când aș fi visat. (…) Pun pariu că așa cum noi am fost luați pe nepusă masă, sunt sigur că nici familia Ralucăi nu a știut.

Ăsta este un motiv ca fiecare să stea în banca lor, pentru că este decizia lor. Consider că marginea ar trebui să tacă și să respecte decizia lor. Dumnezeu are alte planuri, numai el știe”.

Pepe: „Este o decizie asumată”

„Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum. Vom divorța în curând. Este o decizie asumată. Mai exact, nu am avut încotro. [Ea] a hotărât să pună punct relației.

În momentul de față nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni, dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și după multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine.

Chiar ne înțelegem foarte bine pentru că am înțeles niște lucruri și eu și ea. Nu mai există tensiuni sau cel puțin nu vrem să fie acele tensiuni. Ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii.

Vrem să avem o comunicare bună pentru educația și pentru fericirea copiilor noștri. Cel mai greu ne-a fost să discutăm cu copiii. După ce am trecut acest prag, vă mărturisesc că restul nu mai contează”, a mărturisit artistul.

Care este motivul separării?

„În momentul de față, fiind de comun acord, vom merge la notar. Nu există niciun fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major.

Nu există un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Ce putem să facem? Am încercat, am făcut tot posibilul. (…) Eu și Raluca comunicăm foarte bine.

Ne vedem zilnic. Copiii sunt în fiecare zi la grădiniță și dorm și cu mine și cu Raluca. (…) Avem o comunicare perfectă, nu ne vom certa niciodată. Știm exact ce am decis”, a dezvăluit recent solistul.

