Paris Jackson, despre urmările consumului de droguri: „Mi-au distrus viața”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă fiica lui Michael Jackson

Paris Jackson (27 ani) a dezvăluit recent că are septul perforat ca urmare a consumului anterior de droguri, subliniind importanța sobrietății. Fiica lui Michael Jackson nu mai consumă substanțe interzise de șase ani, însă efectele nefaste ale acestora persistă.

Paris Jackson, despre urmările consumului de droguri

Paris Jackson vorbește deschis despre o consecință a consumului ei de droguri. Fiica lui Michael Jackson a împărtășit recent că are un sept perforat – sau o mică gaură în peretele care îi separă nările – din cauza consumului său anterior de droguri și a explicat că nu vrea să-și repare perforația.

„Am un fluierat foarte puternic când respir pe nas”, a explicat Paris într-un videoclip TikTok din 10 noiembrie.

„Asta pentru că am ceea ce se numește sept perforat, ușor diferit de o deviație de sept și da, este din cauza a ceea ce credeți că e”, a mai spus ea.

Tânăra de 27 de ani a arătat apoi spre cameră, adăugând: „Nu consumați droguri, copii!”

Citește și: Paris Jackson s-a despărțit de logodnicul ei, Justin Long. „Viața alături de tine în acești ani a fost un vârtej!”

Citește și: Câți bani au primit Alexandru Ion și Ștefan Floroaica la Asia Express 2025. Au ajuns pe locul 2 în marea finală

Fiica lui Michael Jackson spune că drogurile i-au distrus viața

Artista, care a apărut complet nemachiată, a devenit apoi serioasă: „Nu recomand deloc drogurile. Mi-au distrus viața”.

Ea a mai spus că nu vrea să facă operație pentru a corecta problema, explicând că e „curată” de șase ani și „pentru o intervenție atât de complicată trebuie să iei pastile”. Aceasta a subliniat că nu vrea ca nimic să îi pună în pericol sobrietatea.

Paris a menționat că trăiește cu această problemă de la 20 de ani și că îi creează neplăceri atunci când înregistrează în studio.

Făcând o glumă, Paris Jackson a spus că ar putea „trece o spaghetă prin gaura din nas”.

Citește și: Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu: „Buna mea credință s-a manifestat”

Citește și: Scene emoționante la mormântul lui Silviu Prigoană, la un an de la moartea sa. Cine a mers să-i aprindă o lumânare regretatului afacerist

De când a renunțat la droguri, fiica lui Michael Jackson a vorbit deschis despre luptele ei cu dependența de heroină și alcool. Recent, ea a împărtășit cu întreaga lume cum și-a revenit, în ultimii ani.

„Nu mi-am recuperat doar viața, am primit una mai bună”, a spus Paris în timp ce accepta premiul Shining Star pe 11 octombrie din partea Friendly House, o organizație care ajută femeile care se luptă cu dependența, traumele și alte provocări.

„E amuzant, dar parcă a fost ca într-un accident de mașină. Tot ce am înghesuit în spate a ieșit la suprafață și acum învăț să trăiesc viața așa cum e”, a mai spus ea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Paris Jackson

Sursă foto: Profimedia, TikTok

Urmărește-ne pe Google News