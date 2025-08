Paris Jackson și logodnicul ei s-au despărțit. Unica fiică a regretatului Michael Jackson a confirmat că nu mai este logodită cu producătorul muzical Justin Long, într-o postare pe X (fostul Twitter).

Paris Jackson s-a despărțit de iubitul ei

În imagini surprinse de paparazzi și publicate de Page Six la începutul lunii, Paris a fost văzută plângând în Malibu, California, la doar câteva săptămâni după comemorarea a 16 ani de la moartea tatălui ei celebru. Ea a reacționat pe rețelele sociale scriind atunci: „Sunt lacrimi de despărțire, iar voi exagerați din nou.”

Relația dintre Paris și Long părea să meargă bine chiar la începutul lunii, când modelul în vârstă de 27 de ani a postat pe Instagram fotografii tandre cu el, în cadrul turneului ei alături de Incubus și Manchester Orchestra. Cei doi au fost văzuți împreună prima oară în 2022, iar Paris a confirmat logodna în decembrie 2024, publicând imagini cu cererea în căsătorie.

„Viața alături de tine în acești ani a fost un vârtej de emoții de nedescris și nu mi-aș putea imagina pe cineva mai potrivit cu care să trăiesc toate acestea,” scria ea atunci. „Mulțumesc că m-ai lăsat să fiu a ta. Te iubesc.”

Citeşte şi: Paris Jackson a cerut un ordin de restricție împotriva unui bărbat care a hărțuit-o

Citeşte și: Paris Jackson dezminte zvonurile despre tentativa de sinucidere

Citeşte şi: Paris Jackson s-a logodit cu iubitul ei, Justin Long. „Îți mulțumesc că mă lași să fiu a ta!”

Citeşte şi: Paris Jackson, dezvăluiri despre sexualitatea ei: „Am avut mai multe iubite decât iubiți”

Paris Jackson, fiica lui Michael Jackson și Debbie Rowe, a vorbit deschis despre viziunea ei asupra căsătoriei într-un episod din 2021 al emisiunii Red Table Talk, unde a fost invitată de Willow Smith. „Nu sunt împotriva căsătoriei, și dacă iubesc pe cineva, sigur, dar în acest moment, prioritățile mele sunt spiritualitatea și muzica” a spus Paris, adăugând că ideea de a avea copii în viitor este „un poate”.

În seria documentară Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn, difuzată pe Facebook Watch, Paris a dezvăluit că „a avut relații cu mai multe femei decât bărbați” de-a lungul vieții.

„Credeam că o să mă căsătoresc cu o fată” a spus ea. „Spun că sunt gay, pentru că probabil sunt, dar nu m-aș considera bisexuală, fiindcă am avut relații cu mai mult decât bărbați și femei — am fost cu un bărbat care avea vagin… Nu are legătură cu ce ai în pantaloni, ci cu cine ești ca persoană” – a continuat.

Paris a explicat că tatăl ei, Michael Jackson, a fost mereu deschis și înțelegător. „Aveam 8 ani și eram îndrăgostită de o femeie de pe coperta unei reviste. În loc să mă certe, cum ar fi făcut mulți părinți homofobi, tata glumea: Ți-ai găsit o iubită!’” a povestit ea.

Paris Jackson a renunțat la consumul de alcool și heroină

La o lună după logodnă, Paris a sărbătorit cinci ani de sobrietate, după ce a renunțat la consumul de alcool și heroină. „Salut, sunt PK și sunt alcoolică și dependentă de heroină” a scris ea într-o postare plină de curaj. „Astăzi se împlinesc 5 ani de când sunt curată. Să spun că sunt recunoscătoare ar fi o subestimare. Datorită sobrietății pot zâmbi astăzi. Pot să fac muzică. Pot să simt bucuria de a-mi iubi câinii și pisica. Pot să simt durerea unei despărțiri în toată intensitatea ei. Pot să plâng. Pot să râd. Pot să dansez. Pot să am încredere. Simt soarele pe pielea mea și e cald. Am descoperit că viața continuă, indiferent dacă sunt trează sau nu, dar astăzi pot să fiu prezentă în ea” – a continuat ea.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News