Câți bani au primit Alexandru Ion și Ștefan Floroaica la Asia Express 2025. Au ajuns pe locul 2 în marea finală

Alexandru Ion și Ștefan Floroaica au pierdut finala Asia Express 2025, care a fost câștigată de Dan Alexa și Gabi Tamaș. Deși nu au intrat în posesia premiului cel mare, de 35.000 de euro, actorii nu au plecat acasă cu mâna goală. Și ei au primit o sumă mare de bani pentru participarea la show-ul de la Antena 1.
Astfel, potrivit Cancan, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica au primit câte 2.500 de euro pentru fiecare săptămână din show. Cum cei doi au reușit să reziste toate cele săptămâni, ajungând până în marea finală, aceștia au primit câte 25.000 de euro fiecare.
În ce a investit Alexandru Ion o parte din banii câștigați în emisiune
Alexandru Ion a dezvăluit ce a făcut cu o parte din banii câștigați în timpul emisiunii. Actorul a ales să îi cumpere un cadou frumos soției sale, Evelyne, a cărei zi de naștere se apropia în momentul încheierii filmărilor pentru Asia Express.
„Când m-am întors din Asia Express ne și apropiam de aniversarea de 30 de ani a lui Evelyne, așa că am profitat și am cumpărat ceva dintr-o țară, una dintre cele trei. Și dat fiind faptul că eram pe alt continent, l-am luat fără taxe și atunci a fost foarte bine. I-am luat un ceas pe care și-l dorea foarte tare”, a declarat finalistul „Asia Express” pentru Cancan.
„Am fost chiar de aniversarea lui Evelyne împreună cu unii dintre cei mai apropiați prieteni ai noștri, am fost într-o mini-vacanță în Toscana și am stat cu toți în aceeași casă și ne-am închiriat mașini și ne-am plimbat acolo prin orășele și ne-a plăcut foarte mult. Și am mai fost la Copenhaga cu mama, pentru că încerc în fiecare an să am o vacanță doar eu cu mama undeva, unde n-am mai fost nici eu și nici ea”, a continuat actorul.
