Oana Sîrbu a împlinit pe 13 mai 2021 vârsta de 53 de ani. Echipa emisiunii Vorbește Lumea i-a urat „La mulți ani!”, cu această ocazie actrița povestind ce a primit în dar de la fiul ei, Alex, dar și cum își va petrecere aniversarea.

Oana Sîrbu a împlinit 53 de ani! Cum s-a sărbătorit actrița

„A apucat băiețelul meu să-mi dea cadoul. A scos niște bănuți din pușculiță și ne-am fâțâit un pic într-un magazin din cartierul în care locuim. M-a rugat să-mi aleg ceva ce-mi place. A pus și de-o ciocolată neagră pentru că știe că sunt înnebunită după ciocolata neagră.

Și mi-a făcut și un desen la școală. Am dosare întregi cu desenele lui Alex încă de la grădiniță. Mi-a desenat o inimioară, floricele, mi-a făcut dedicații. O să știe să-și cucerească foarte frumos iubita când va fi mai mare. E foarte romantic el așa. (…)

Anul trecut [de ziua mea] nu am petrecut pentru că a fost un an destul de complicat pentru fiecare dintre noi. Cred că anul acesta am să invit o mână de apropiați să mâncăm un pic de prosciutto și să bem o șampanie dry. Să ne pupăm așa de la distanță, să petrecem un pic de timp împreună”, a spus actrița.

Întrebată dacă este vreo aniversare de-a ei care i-a plăcut în mod deosebit, Oana a completat: „Toate aniversările sunt foarte frumoase pentru mine. Sunt înconjurată de multe flori și de oameni dragi. Oameni dragi care îmi fac declarații la radio. E foarte, foarte frumos”.

Citește și:

Cum arată acum actrița Jennifer Dumitrașcu, Carina din serialul „Îngerașii”

Cum se comporta Prințul William în prezența lui Kate Middleton, în timpul facultății

Oana Roman s-a vaccinat anti-COVID-19. Ce simptome a avut după rapel

Totodată, actrița a vorbit cu melancolie despre câteva petreceri mai mari, organizate în trecut cu ocazia aniversărilor sale. Între anii 1989 și 1993, Oana Sîrbu a fost căsătorită cu instrumentistul și compozitorul Virgil Popescu, bărbat cu 13 ani mai în vârstă decât ea.

„Sunt un fel de … femeie-copil, iubesc flirtul și îmi place să mă joc. Mă îndrăgostesc repede, dar rar. Și rău! Oricum, cred ca am vocație de iubită, nu de nevastă”, mărturisea Oana Sîrbu în trecut, potrivit Ele.ro.

După divorț, Oana a avut o relație de 10 ani cu jurnalistul devenit om politic Robert Turcescu. În urmă cu 11-12 ani, artista a adoptat un fiu, Alexandru. „Vreau să îl susțin pe băiețelul meu în tot ceea ce vrea să facă și ce îi place să facă.

Face pian în regim intensiv, la Liceul Enescu. Îl îndrum, îl susțin pentru că nu este ușor să te așezi la pian în fiecare zi și să studiezi. Deocamdată face înot, atletism, învață și scrie foarte bine”, mai declara Oana în urmă cu trei ani, pentru WOWbiz.

Foto: Facebook