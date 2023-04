Oana Roman, noi detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman: „Este foarte fragilă” / Video

Oana Roman a dezvăluit cum se mai simte mama sa, Mioara Roman, care de anul trecut se află într-un centru de recuperare, iar zilele trecute a fost transportată la spital. Fiica lui Petre Roman avea lacrimi în ochi în momentul în care a povestit, într-un InstaStory, care este starea de sănătate a celei care i-a dat viață.

Oana are mare grijă ca mamei sale să nu îi lipsească nimic, cele două fiind foarte unite. Încă de când s-a îmbolnăvit Mioara Roman, fiica sa a făcut tot posibilul pentru a-i oferi îngrijirea necesară, dar și confort și liniște.

Oana Roman, noi informații despre starea de sănătate a Mioarei Roman

Mioara Roman, în vârstă de 82 de ani, a ajuns de urgență la spital, zilele trecute, după ce starea ei s-a agravat. Astfel, fosta soție a lui Petre Roman a fost nevoită să părăsească centrul de recuperare de lux în care se afla pentru a primi îngrijirile medicale necesare.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Oana Roman, care obișnuiește să își viziteze mama zilnic, le-a oferit informații despre sănătatea acesteia, urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare.

Citește și: Oana Roman vrea să apeleze la o intervenție chirurgicală pentru micșorarea abdomenului. Cum arată vedeta complet nemachiată

„Tocmai m-am întors de la mama. Este stabilă, dar foarte fragilă. Credeți-mă că de fiecare dată când o văd pe patul de spital… când plec de acolo… mă doare fizic. Mulți treceți prin asta, practic toți trecem prin asta la un moment dat, așa că dacă aveți părinți tineri, în putere, sănătoși…. Bucurați-vă de ei pentru că o să vină ziua în care o să vreți să dați timpul înapoi și nu o să puteți”, a spus Oana Roman cu ochii în lacrimi.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Citește și: Oana Roman, mutare neașteptată după separarea de Marius Elisei: „E mult prea mult pentru ce avem noi două nevoie”

Mioara Roman se confruntă cu mai multe probleme de sănătate

De mai mult timp, Mioara Roman se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, iar în urmă cu câteva luni a suferit și o operație la șold.

„Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme care țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege”, a povestit Oana Roman în emisiunea „La Măruță”, de pe Pro TV, în urmă cu ceva timp.

Citește și: Carmen Iohannis, criticată de Oana Roman: „Face un afront înfiorător protocolului” / Video

Citește și: Oana Roman, despre motivul separării de Marius Elisei: „El niciodată nu a înțeles că eu nu i-am greșit”/ VIDEO

„A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale. Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, spunea atunci Oana Roman.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Oana Roman și Mioara Roman.

Sursă foto: Instagram