Oana Roman vrea să apeleze la o intervenție chirurgicală pentru micșorarea stomacului. Cum arată vedeta complet nemachiată

Oana Roman a decis să facă o intervenție chirurgicală pe care, spune ea, o amână de câțiva ani. Fiica lui Petre Roman a mers deja la spital pentru a-și face analizele necesare.

Influencerița a dezvăluit, pe rețelele de socializare, că este pregătită să apleze la serviciile unui medic pentru a slăbi și mai mult.

Oana Roman, pe mâinile medicului

După ce a slăbit foarte mult în ultima vreme, Oana Roman este decisă să mai scape de câteva kilograme și să își modifice linia siluetei. Influencerița le-a spus urmăritorilor ei de pe Instagram că este pregătită să facă o intervenție chirurgicală pe care a amânat-o în ultimii ani.

Mai exact, vedeta își dorește să facă o abdominoplastie, intervenție care îi va face abdomenul mai subțire.

„Plec la spital. Mă duc pentru a face un rând de analize de sânge și ecografie abdominală. Pentru că eu fac analize de două ori pe an și mă pregătesc să fac totuși acea operație de abdominoplastie pe care o tot amân de câțiva ani și pe care sper s-o fac în această primăvară”, a afirmat Oana Roman într-un InstaStory, în cursul zilei de joi.

Vineri dimineață, Oana a revenit cu noi informații în ceea ce privește operația de abdominoplastie pe care își dorește să o facă.

„Am reușit să găsesc o cafenea deschisă unde beau o cafea până la ora 11 când mă duc la un consult la dr Stângu, unul dintre doctorii care îmi va face operația de abdominoplastie, sper eu cât de curând”, a anunțat Oana pe Instagram.

Oana, complet nemachiată: „Nu am botox”

Influencerița le-a arătat fanilor ei de pe rețelele de socializare cum arată nemachiată la 47 de ani. Vedeta a postat într-un InstaStory un filmuleț în care apare fără niciun pic de machiaj.

„Am ieșit din casă complet nemachiată. Și nu am botox și nu am nimic făcut la față. Pe 13 aprilie împlinesc 47 de ani. Deci se poate”, a afirmat fiica lui Petre Roman.

Oana Roman a dezvăluit, într-un interviu la Antena Stars, că a apelat până în prezent la câteva proceduri de remodelare corporală.

„La operații estetice nu m-am gândit, dar eu am reușit să slăbesc foarte multe făcând câteva proceduri de remoderare corporală, ceva bani am investit în chestia asta, nu am stat să mă gândesc la o sumă anume, important este să faci cu măsură ce trebuie la momentul oportun. Aveam o perioadă când cheltuiam foarte mulți bani pe haine și pe accesorii”, a afirmat fiic alui Petre Roman, citată de SpyNews.

