Oana Roman a dat noi detalii despre separarea de Marius Elisei, cu care forma un cuplu de 10 ani. După ce au anunțat că au decis să meargă pe drumuri separate, cei doi și-au adus mai multe acuzații în spațiul public.

Fiica lui Petre Roman a fost invitată în emisiunea Xtra Night Show, unde a vorbit despre despărțirea de tatăl fiicei sale și a explicat cum s-a ajuns la această situație.

Oana Roman, noi detalii despre separarea de Marius Elisei

Oana Roman a povestit în emisiunea lui Dan Capatos că relația ei cu Marius Elisei nu mai funcționa de ceva timp și că separarea lor era inevitabilă.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

În același timp, influencerița a recunoscut că a greșit când i-a adresat cuvinte grele fostul ei soț, însă și el i-a adus multe jigniri.

„Îmi doream să se întâmple de mult (n.r. despărțirea). (…) Situația trebuia să se întâmple de mult. Ideea este că nu vreau să intru prea mult în detalii. Am făcut și o declarație pe Instagram unde am zis că e gata, dacă se consideră că am exagerat, îmi cer scuze, hai să punem punct, să nu ne mai acuzăm. El a ieșit în public și a zis niște cuvinte urâte”, a afirmat Oana Roman.

După ce fostul soț i-a adresat mai multe cuvinte urâte public, fiica lui Petre Roman a decis să tacă pentru a o proteja pe fiica sa, Izabela.

„Eu am încercat să mă abțin. Foarte mulți prieteni mi-au zis: „nu știm cum ai reușit să te bați”, că la ce a spus și la cum te știm…”. Am zis: nu, ok. Tu consideri că te-am jignit, hai să punem punct. Eu consider că a fi mamă este un dar de la Dumnezeu, în primul rând. El a spus lucrurile alea la nervi, fără să le tocească înainte. Sunt convinsă că îi pare rău că le-a spus. Deși știu că nu va spune niciodată. El nu consideră niciodată că a greșit și nu își cere scuze”, a precizat Oana Roman.

Citește și: Oana Roman și Marius Elisei, pe urmele lui Bahmu și Prigoană: „Nu uita că te-am luat grasă și te-am lăsat slabă!”

Citește și: Oana Roman vrea să termine scandalul cu Marius Elisei. Ce mesaj a transmis vedeta: „Cred că totul a fost greșit”

Oana Roman: „Marius Elisei a fost un tată exemplar”

Deși relația lor nu a funcționat, Oana a recunoscut că Marius Elisei a fost un tată foarte bun și își dorește ca acesta să aibă în continuare o relație bună cu fiica lor.

„Am zis, gata, încheiem, punem punct. Eu sunt cum vrei tu, ok, gata. Trebuie ca Isa să fie protejată. Trebuie ca ea să aibă o relație foarte bună cu el, trebuie se vadă cu el, să iasă cu el, să petreacă mult timp cu el, pentru că ea a crescut mult timp lângă noi. Și în continuare trebuie să se întâmple lucrurile astea. Eu sunt dispusă să las de la mine foarte mult pentru ca acest copil să fie echilibrat”, a explicat Oana Roman.

Deși spune că în ultima perioadă fostul soț nu s-a mai ocupat de fiica lor așa cum obișnuia, influencerița își dorește ca el să rămână prezent în viața Isabelei.

„Marius Elisei a fost un tată exemplar și vreau să rămână așa. În ultimul an și ceva el nu s-a mai ocupat de Iza așa cum o făcea. Eu vreau ca el să rămână foarte prezent și foarte implicat în viața acestui copil”, a subliniat Oana Roman.

Citește și: Oana Roman și-a sărbătorit fiica în Egipt. Isa a împlinit nouă ani: „Și-ar fi dorit să îl vadă pe tatăl ei”

Citește și: Oana Roman: „Mama mi-a rupt inima. Asistenta mi-a spus că se trezește noaptea și o strigă pe Catinca”

Când s-a produs ruptura dintre Oana și fostul ei soț

Fiica lui Petre Roman a povestit că ruptura dintre ea și fostul ei soț s-a produs de mai mult timp și că, deși au încercat să facă relația să funcționeze din nou, nu s-a mai putut.

„Ruptura este veche, este foarte veche. Am încercat să o cârpim, nu s-a putut. Ruptura a avut loc acum 2 ani și ceva, noi ne-am despărțit în 2021 în decembrie, am divorțat în februarie 2022 și ne-am împăcat în mai. A mers o perioadă, dar eu știam că nu o să meargă”, a explicat Oana.

Totodată, ea a precizat că Marius Elisei crede în continuare că ea l-a înșelat și acesta este motivul pentru care căsnicia lor nu a funcționat.

„Unul dintre motivele principale pentru care această relație de la un moment dat nu a mai funcționat sub nicio formă a fost pentru faptul că el niciodată nu a înțeles că eu nu i-am greșit din punctul ăsta de vedere (n.r. nu l-a înșelat). Este ultima oară când mai vorbesc despre acest subiect vreodată. Eu nici măcar când am fost divorțată în acte și singură de 6 luni, eu nu am ieșit în oraș măcar cu alt bărbat. În 10 ani cât am trăit cu acest bărbat, eu nu i-am greșit nici măcar o fracțiune de secundă”, a subliniat Oana Roman.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Oana ROman și Marius Elisei

Sursă foto: Captură video, Facebook