Oana Roman: „Mama mi-a rupt inima. Asistenta mi-a spus că se trezește noaptea și o strigă pe Catinca”

Oana Roman trece printr-o perioadă grea după despărțirea de Marius Elisei și cearta cu sora ei, Catinca Roman, dar are sprijinul tatălui ei. Vedeta s-a întâlnit, astăzi, cu Petre Roman care se află într-o formă fizică de invidiat.

Deși Oana a spus, în repetate rânduri, că nu se vede atât de des cu părintele său pe cât și-ar dori, ba mai mult că și Isei îi lipsește, iată că lucrurile tind să se schimbe. Un singur lucru a mâhnit-o. Mioara Roman îi duce dorul Catincăi și strigă noaptea după ea.

Oana Roman și-a întâlnit într-o zi și tatăl, și mama

Petre Roman a fost astăzi de neoprit și a venit să își susțină moral fiica. „A fost tata în vizită. Am povestit ca pe vremuri. A fost minunat”, a mărturisit Oana Roman pe o pagină de socializare și a atașat și o poză alături de fostul premier. (VEZI ÎN GALERIA FOTO cum arată Petre Roman la 76 de ani)

Vedeta și-a văzut tatăl, dar a mers și la azilul de lux unde se află cea care i-a dat viață.

„Nu a fost o zi perfectă. Mama mi-a rupt inima, m-a întrebat de ce nu vine Catinca. Asistenta mi-a povestit că se trezește noaptea și o strigă, urlă după Catinca, după fiica ei. Această fată care a declarat că nu mai vrea să meargă la mama, apoi a spus că eu mint și că ea o să meargă. Ei bine nu a fost și asta e foarte urât”, a subliniat Oana Roman.

Oana Roman se simte eliberată după despărțirea de Marius Elisei

Oana Roman și fostul ei soț, Marius Elisei, se bat în declarații după despărțire. Sub impactul evenimentelor, vedeta pare să regrete împăcarea de acum doi ani cu Marius, când, după ce au divorțat la notar, cei doi au revenit la sentimente mai bune și și-au mai dat o șansă. Acum se simte eliberată.

“A fost o noapte bună, am dormit în patul meu cu Isa, Luna și Bubble. De aseară de la ora 23.00 până dimineața, la ora 06 și jumătate, s-a dormit foarte bine. În sfârșit, m-am odihnit fizic și mental, pentru că este așa o atmosferă liniștită și senină în casă. Nu vă puteți imagina ce eliberare e că nu mai stăm stresați că deranjăm sau că cineva s-ar putea supăra pe noi că nu facem nu știu ce prin casă”, povestește Oana.

Oana Roman: „Puteți învăța din experiența mea de viață”

Fiica lui Petre Roman speră ca povestea ei să fie o lecție pentru ceilalți.

„Poate puteți învăța din experiența mea de viață. Când ceva s-a rupt fundamental între doi oameni, oricât ai încerca, nu se mai poate repara nimic. Eu am sperat și am pierdut timp, ani, nervi și liniște. Se încheie totul în termeni mai grei și mai răi decât acum doi ani când am divorțat. E dureros să văd că, efectiv, nu mai avem absolut nimic în comun și mă întreb dacă am mai avut vreodată”, a spus Oana Roman pe o rețea de socializare.

Vedeta pleacă în Egipt cu fiica ei

Vedeta se pregătește acum să plece cu fetița ei în Egipt. “Urmează vacanța Isei și e și ziua ei”, precizează Oana pe Instagram.