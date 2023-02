Oana Roman și Marius Elisei, pe urmele lui Bahmu și Prigoană: „Nu uita că te-am luat grasă și te-am lăsat slabă!”

E război total între Oana Roman și Marius Elisei, iar schimbul de replici dintre cei doi ne aduce aminte de vorbele pe care și le aruncau cândva Bahmu și Prigoană. Ce-i drept, ei sunt doar la a doua separare, dar cine știe ce surprize ne mai oferă viața!

Cu toate astea, ambii se declară mult mai fericiți după despărțire. În timp ce Oana își acuză fostul soț că nu se preocupă de Isa și face mesajele publice pe care i le dă, pentru că a fost blocată și nu poate lua legătura cu el, Marius vorbește despre forma fizică a fostei sale partenere de viață.

Au fost nouă ani împreună, dar nu și-au spus atâtea lucruri câte își spun acum. Oana Roman și Marius Elisei sunt de neoprit și singura marcată de această separare este Isa, care, după cum spune celebra sa mamă îi duce dorul tatălui său.

Oana Roman: “Nu ți-ai văzut copilul de peste trei săptămâni”

“Nu ți-ai văzut copilul de peste trei săptămâni. Te sună, îți spune că vrea să te vadă. Te-a așteptat duminică toată ziua, nici măcar nu i-ai răspuns la telefon. Este inadmisibil să te porți în felul ăsta cu ea. Ea nu are nicio vină și este copilul tău și te iubește. De ce-ți bați joc de ea? E așa greu să te vezi cu ea măcar o oră? Nu să plătești, nu s-o duci dimineață la 7 la școală, nu nimic. Doar s-o vezi să petreci timp cu ea! Cât de greu poate fi?”, îi reproșează Oana Roman lui Marius Elisei.

Vedeta susține că Isa își dorește să petreacă timp cu tatăl ei, dar Marius amână momentul întâlnirii. “Azi am venit acasă și am găsit-o pe Isa plânsă, pentru că l-a sunat să-l roage să o ia într-o zi de la after și să petreacă un pic de timp cu el, iar Marius i-ar fi răspuns că trebuie să vadă cum se organizează și încă nu-i poate da un răspuns”, a scris Oana Roman pe o rețea de socializare.

Marius Elisei: „Te-am făcut mireasă și nu meritai”

De cealaltă parte, Marius Elisei îi aduce aminte Oanei câte a făcut pentru ea. Ba mai mult, își asumă și forma ei fizică de acum.

„Te rog frumos să încetezi să mai vorbești despre mine niște aberații, știi bine că multe dintre ele sunt niște minciuni. În plus de asta, ține cont că te-am făcut mamă și nu meritai, te-am făcut mireasă și nu meritai, nu meriți nimic, absolut nimic la ce caracter ai, adevăratul tău caracter! Dacă mă apuc să-ți dau masca aia jos, nu știu dacă o să fie bine, dar mă gândesc la cine o să sufere mai târziu. Și nu uita, vezi că te-am luat grasă și te-am lăsat slabă! Ar trebui să-mi mulțumești!”, a spus Marius Elisei pe o rețea de socializare.