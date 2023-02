Oana Roman și-a sărbătorit fiica în Egipt. Isa a împlinit nouă ani: „Și-ar fi dorit să îl vadă pe tatăl ei”

Oana Roman a lăsat despărțirea de Marius Elisei în urmă și a plecat cu fiica ei în Egipt. Ieri, Isabela a împlinit nouă ani, așa că vedeta s-a dat peste cap să îi ofere o aniversare de neuitat, chiar dacă tată ei nu i-a fost aproape.

Isabela a primit tort, flori, dar și-a împlinit și un mare vis: și-a făcut codițe. Fiica lui Petre Roman speră că fiica ei nu va fi marcată de cele întâmplate în ultima vreme.

Oana Roman: „Isa a spus că a fost una dintre cele mai frumoase aniversări”

Oana Roman face tot posibilul ca fiica ei să nu resimte ruptura din familie. După ce a pus lucrurile la punct cu Marius Elisei și sora ei, Catinca, vedeta și-a luat fiica și a plecat la drum. Cele două au ales ca destinație Egiptul. Fiica lui Petre Roman a vrut să îi ofere astfel Isabelei, care a împlinit ieri nouă ani, un cadou de neuitat.

„Azi am reușit să îi fac o surpriză frumoasă Isei. Cei de la hotel m-au ajutat foarte mult. Isa a spus că a fost una dintre cele mai frumoase aniversări, deși știu că și-ar fi dorit să fie cu copiii, cu colegii de la școală și mai ales să îl vadă pe tatăl ei. Am vrut să o duc la un magazin să îi cumpăr un cadou și nu a vrut nimic, pentru că a zis că cel mai frumos cadou este că e cu mine în vacanță. Și asta e cea mai mare bucurie că am reușit să cresc un copil atât de minunat”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman, despre relația specială pe care o are cu Isa

Vedeta a vorbit despre legătura specială pe care o are cu Isa și într-un mesaj.

“La mulți ani, iubita mea minunata! 9 ani de pură fericire. Ai fost cel mai cuminte și vesel copil și ai devenit cea mai buna prietenă! Îmi doresc sa fii sănătoasă, fericita și iubită! Eu te voi iubi, proteja și ocroti toată viata și dincolo de ea! Te iubește mami mult de tot!”, a scris Oana pe o rețea de socializare.

Oana Roman pregătește deja următoarea vacanță în Egipt

Cele două se bucură din plin de aceste zile de vacanță. Citesc, fac plajă, atunci când se poate, și se bucură de preparate alese. Ba mai mult, Oana speră să repete această experiență și în luna mai.

“E multă lume în piscină. Noi azi nu am avut curaj. Chiare e vânt și răcoare. Chestia asta mă ambiționează să mai venim o dată prin mai, probabil, când va fi cald. Pentru un prânz târziu, după ce se închide restaurantul principal, se poate mânca la un alt restaurant care este fix pe plajă. Au feluri diverse, pizza făcută pe foc și înghețată”, povestește Oana Roman.

Dacă Isa și-a întâlnit tatăl înainte de această călătorie și au mers împreună la un muzeu, Oana Roman a tranșat lucrurile cu fostul său soț printr-un mesaj. Vedeta a decis să pună capăt războiului cu Marius Elisei de dragul fiicei sale.

„Atâta timp cât Isa își vede tatăl, eu sunt fericită și nimic altceva nu mai contează”

„Mi s-au adresat cuvinte foarte urâte, poate și eu am spus cuvinte urâte, dar trebuie să încheiem pentru Isa, să fie liniște. Nu vreau să mai discut sau să mai dau curs unor speculații, sub nicio formă, legat de tot ce s-a întâmplat. Atâta timp cât Isa își vede tatăl, eu sunt fericită și nimic altceva nu mai contează.

M-am sfătuit aseară cu familia mea, care nu este de sânge, dar este de suflet, și m-au ajutat foarte mult să înțeleg niște lucruri și da, am exagerat și eu, dar ce am primit înapoi a fost foarte greu. Așa că vreau să încheiem de tot, pentru totdeauna”, a mai spus Oana Roman.

Foto: Facebook