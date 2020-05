Oana Roman, în colaps financiar. Vedeta își vinde ceasul primit cadou la absolvirea facultății

Oana Roman a mărturisit că trăiește din economii, însă a încercat să facă rost de bani și din surse externe. Astfel, fiica fostului premier al României, Petre Roman, și-a scos la vânzare diverse obiecte din garderoba personală și le-a expus pe diferite site-uri. De curând, Oana Roman a încercat să-și vândă un ceas de firmă pe care l-a primit cadou la absolvirea facultății și pe care cere suma de 1500 de euro:

„M-am hotărât după multă gândire să vând acest obiect. Ceas Must de Cartier. L-am primit acum peste 20 de ani când am terminat facultatea. L-am purtat puțin pentru că în general port ceas mare și seara nu port deloc. Nu mai am cutia lui, doar săculețul. Este un obiect de colecție pentru că nu cred că se mai face acest model la Cartier. Se poate verifica autenticitatea oriunde dorește eventualul cumpărător.

Eu i-am schimbat bateria și cureaua doar la Cartier în Franța. Am căutat pe net prețuri, am găsit pe un singur site de vintage, era în jur de 2.000 de lire sterline. Îl dau cu 1.500 de euro. Și sper să îmi iau altul mai mare cu banii ăștia, poate altă marcă”,– a transmis Oana Roman.

Sursă foto: Instagram

