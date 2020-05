Actorul Mihai Bendeac (37 ani) a dezvăluit în timpul emisiunii iUmor, filmate în condiţii de izolare, de acasă, că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.

Mihai Bendeac a spus că s-a îmbolnăvit când a participat la înmormântarea bunicului său doarece preotul care a oficiat slujba era infectat cu noul coronavirus. Se pare că întreaga familile a actorului s-a infectat.

Cei mai afectaţi au fost unchiul şi mătuşa lui Mihai Bendeac care au fost nevoiți să meargă la spital.

„Exact atunci când a început carantina, eu fusesem la Timişoara câteva zile la rând, dar n-a fost de acolo. Bunicul meu a murit după câteva zile, iar preotul care a fost acolo a fost infectat cu COVID-19. Simptomele au început la mama şi la tata, apoi la fratele meu. După care, o mătuşă şi un unchi au intrat în spital”, a spus Bendeac, în emisiune.

Bendeac a explicat că simptomele bolii au fost diferite, iar în cazul lui totul a durat în jur de 48 de ore.

„S-a manifestat în funcţie de vârstă. Fratele meu a avut doar tuse. Mama şi tata au avut aceleaşi simptome. Pe ei i-a chinuit 8-9 zile. Pe mine m-a chinuit cam 48 de ore. Ce m-a frapat pe mine e că eram absolut normal, iar în decurs de cinci minute aveam toate simptomele, care sunt: dureri musculare extrem de puternice, o stare de oboseală şi nu mai aveam deloc gust şi miros. De aceea am slăbit vreo trei, patru kilograme în acele zile”, a mai mărturisit actorul.

Mihai Bendeac a mai explicat, într-o altă înregistrare video postată pe YouTube că a ales să nu meargă la spital deoarece în acea perioadă unitățile medicale erau supraaglomerate.

„Nu m-am testat atunci. Pur şi simplu, atât eu cât şi familia mea ne-am autoizolat, am făcut ceea ce ştiam că este OK să facem în privinţa asta. De ce nu ne-am dus la spital? Pentru că erau supraaglomerate, se făceau foarte multe anunţuri privind serviciul de 112, ni se spunea să nu apelăm 112 decât dacă aveam probleme grave respiratorii şi aşa mai departe. Ne era destul de clar, dat fiind faptul că 20 de persoane de la biserica respectivă au fost testate pozitiv şi vreo două rude de-ale noastre erau deja internate la momentul acela. N-am vrut în acel moment să apelez la nicio testare, pentru că erau foarte mulţi oameni în situaţii mult mai grave”, a explicat Bendeac.

Îndrăgitul actor a făcut acasă testul pentru anticorpi la COVID-19, iar acesta a ieșit pozitiv.

„Am avut dreptate, am anticorpi. Deci, asta s-a întâmplat acum două luni. Mă bucur foarte mult că am făcut acest clip pentru că eu am vrut să vorbesc despre asta. Şi e nasol că oamenii se gândesc că ar fi stigmatizaţi. E o tâmpenie, cred că ar trebui să trecem împreună prin această chestie şi că ar trebui să învăţăm foarte multe lucruri, dar, din păcate, nu ştiu dacă o vom face (…). Eu am vorbit despre treaba asta pentru că sunt foarte mulţi cei care au avut, poate au şi acum, iar unii dintre ei sunt priviţi ca nişte ciumaţi. Lepra şi covidul. Până la urmă, este o gripă. Sigur că mai puternică şi e mult mai transmisibilă, dar până la urmă este o gripă. Simptomele puternice au durat 24 de ore, după care au scăzut în intensitate. E foarte posibil în acelaşi timp să nu fi avut COVID-19”, a mai spus Mihai Bendeac.

