Oana Roman, dezvăluiri despre divortul dintre Larisa si Alin Oprea

Oana Roman se alătura uneia dintre cele două tabere care s-au format în jurul celebrului divorț și anume, i se alătură lui Alin Oprea, neconsiderându-l oaia neagră a situației, așa cum toată lumea o face: „Eu cred că 99% dintre femeile care divorțează spun această frază. Nu mi se pare ceva ieșit din comun.

Toate spun la fel. (…) Eu îl știu pe Alin. Nu am mai vorbit demult cu el. Sunt prietenă și cu Tavi Colen. Foarte bună. Eu știu că acolo au fost tensiuni când s-a destrămat trupa. (…) Ea ar fi fost cauza principală a spargerii trupei Talisman. Ea l-ar fi influențat pe Alin să nu mai colaboreze cu Tavi deși ei erau într-o perioadă de mare-mare succes. El a iubit-o foarte mult, a ținut cont de sfaturile ei.”

În plus, Oana Roman o acuză pe Larisa că l-a lăsat singur în România atunci când a decis să se mute cu copiii în Londra, acolo unde aceștia studiau: „Momentul în care ea a decis să plece cu copiii, a făcut clar că acolo a fost o ruptură mai veche. Nu pleci așa peste noapte (chiar dacă este vorba despre studiile copiilor). Și eu am intrat la o școală importantă în Paris și nu a venit nimeni după mine. Nici măcar mama. M-am dus singură, frumos. Există cămine speciale foarte ok unde stau (adolescenții minori care studiază în afară).”

Vorbind despre speculațiile că Alin și-ar fi înșelat soția, Oana a adăugat: „Eu nu pot să-mi permit să speculez. Mă dar lași un bărbat singur, o lună, două, trei, cinci, șapte, nouă. Pe bune acum. Un an? La ce te aștepți? E bărbat. E încă tânăr. Nu știu ce să zic. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar așa, omenește, gândind din afară. Stă bărbatul ăla singur atâta timp?".

