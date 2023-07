Oana Roman despre problemele de sănătate ale mamei sale, Mioara Roman: „Lucrurile au evoluat rapid, din păcate” / Video

De câțiva ani Mioara Roman se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, iar fiica sa, Oana Roman, face tot posibilul pentru a se asigura că mama sa are parte de cele mai bune îngrijiri.

Invitată în podcastul lui Jorge, fiica lui Petre Roman a vorbit despre problemele de sănătate ale Mioarei Roman (82 ani) și și-a explicat și decizia de a o interna într-un centru de recuperare.

Oana Roman, despre problemele de sănătate ale Mioarei Roman

Mioara Roman se află internată într-un centru de recuperare, după ce, în urmă cu un an și jumătate a căzut și a suferit un accident și a fost nevoie să îi se pună o proteză la șold. Înainte de a lua decizia de a-și interna mama într-un astfel de centru, Oana Roman spune că s-a consultat cu mai mulți medici.

„A fost cea mai bună decizie pe care puteam să o fac pentru ea din două motive: să-i prelungesc viața și să-i prelungesc viața în demnitate. (…) Din păcate, aceste degenerări cognitive sunt foarte rapide, ele avansează foarte rapid, iar știința încă nu a descoperit nicio modalitate de a le ține în loc sau de a le da înapoi. Lucrurile au evoluat rapid, din păcate”, a povestit Oana Roman în podcastul „Vorba lui Jorge”.

Potrivit influenceriței, starea Mioarei Roman s-a deteriorat în ultima perioadă.

„Dacă ea acum doi an, un an și jumătate era bine, acum nu mai este același lucru. Prima oară am fost cu ea acum un an și opt luni într-un centru ca să o evaluăm, am mai adus-o acasă, nu a fost bine, așa că am luat decizia, după ce am discutat cu toți doctorii, cu psihiatrii, cu toată lumea, împreună cu el am decis că cea mai bună variantă ca această degenerare să fie ținută sub control și pentru ca ea să nu se degradeze prea repede, să stea într-un loc în care să primească toate îngrijirile de care are nevoie în timp real”, a precizat Oana Roman.

Câți bani dă Oana pe lună pentru îngrijirea mamei sale

Oana Roman a vorbit și despre costurile pe care le implică internarea într-un astfel de centru de recuperare. Deși până în luna septembrie a anului trecut Mioara Roman a fost internată într-un centru cu prețuri mai mici, după proteza la șold a fost nevoie să fie mutată într-un centru ceva mai costisitor.

„Costă foarte mult, din păcate. Ea a stat într-un centru până în septembrie, care este foarte ok, unde prețurile sunt mai mici. Prețurile într-un loc bun pornesc de la 3.500- 4.000 de lei pe lună, care au totul inclus. Vorbim de cazare, mâncare, asistentă, infirmieră, doctori, activități etc.”, a afirmat Oana.

„După un an și aproape jumătate, unde ea a stat și, repet, a fost foarte ok, ea a căzut și a trebuit să-i punem o proteză la șold, iar în urma procedurii acesteia ea a avut nevoie de un tip de recuperare pe care ei încă nu îl aveau atunci și varianta a fost să o duc într-un centru în care să existe o componentă de recuperare medicală importantă”, a explicat fiica lui Petre Roman.

„Norocul a fost că Dumnezeu îmi deschide căi și mă ajută să rezolv probleme în mod constant. În momentul în care eu am adus-o pe mama de la spital, după operația de protezare de șold și știam că am nevoie pentru ea de un tip de recuperare diferit, m-am întâlnit cu un prieten de-al meu care tocmai deschisese un astfel de centru la Snagov”, a povestit Oana Roman.

