Oana Radu s-a luptat frecvent cu kilogramele în plus. De un timp însă, datorită ambiției și ajutorului primit din partea soțului ei, antrenorul de fitness Cătălin Dobrescu, artista a ajuns să aibă o siluetă de invidiat.

Cu toate acestea, dietele din trecut i-au deteriorat starea de sănătate. Recent, în mediul online, Oana Radu a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă.

Oana Radu, probleme de sănătate după ce a ținut o dietă

„La mulți ani, frumoșilor! La mulți ani, frumoaselor! Sunt sigură că vreți să știți cum mi-am petrecut această minunată zi de Dragobete. (…) Am avut un control medical în legătură cu pietrele la fiere. Nu vă speriați, totul este în regulă.

Momentan, nu ne mișcăm în nicio direcție. Dacă aveți și voi, nu știu, recomandări de medici în București, dacă ați trecut prin asta, chiar vă rog să-mi lăsați un mesaj, pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult. (…)

Eu am descoperit că acestea ar fi apărut în perioada în care am ținut dieta Dukan, deci, din cauza dietei Dukan. Din câte am înțeles, trebuie să scot fierea, chestie care nu mă încântă prea tare”, a spus artista pe Instagram.

Ce presupune dieta Dukan?

Regimul Dukan este conceput în așa fel încât să fie favorizat consumul proteinelor în detrimentul lipidelor și glucidelor. Este o dietă hipocalorică, pentru că reducerea numărului de lipide și glucide consumate conduce automat la un aport caloric mai mic.

Prin reducerea absorbției de glucide și lipide, organismul va fi obligat să apeleze la propriile rezerve adipoase pentru ca mușchii să poată continua să funcționeze. Datorită acestor schimbări, organismul va începe să producă corpi cetonici, care vor trebui să fie filtrați de către rinichi. Acest fapt îi va solicita suplimentar, așa că se impune suplimentarea cantității de apă consumată.

