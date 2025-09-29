Oana Monea a răbufnit după ce a fost întrebată de ce nu face un copil. Ispita a aruncat cu jigniri și și-a certat fanii

Oana Monea este într-o relație fericită după ce s-a despărțit de Marius Avram, bărbatul ispitit la Insula Iubirii, care s-a întors la soția lui. Blondina trăiește acum o poveste de iubire cu un alt bărbat, iar într-un live pe TikTok ea a fost întrebată de ce nu face un copil. Vizibil furioasă, vedeta a început să explice de nu e în regulă ca o astfel de întrebare să fie pusă. Iată ce le-a transmis ea fanilor.

Oana Monea, criză de nervi pe live după o întrebare pusă de o fană

Oana Monea s-a enervat teribil când o internaută a întrebat-o de ce nu face un copil. Ispita s-a arătat vizibil deranjată de întrebare și a adresat cuvinte grele celor care își permit să pună o astfel de întrebare, extrem de lipsită de sensibilitate, empatie și bun simț.

Pentru că s-a afișat cu noul ei iubit și este împlinită pe toate planurile, Oana Monea a fost întrebată când are de gând să facă următorul pas: un copil. Se pare că întrebarea indiscretă nu a fost primită prea bine de vedetă, care a izbucnit la adresa persoanei care a fost curioasă de răspunsul ei.

Mai mult, ea a făcut-o „idioată” pe femeia care a pus o astfel de întrebare.

„Eu sunt bine cu mine. Fiecare face ce vrea cu viața lui și nu trebuie să dăm explicații nimănui. Am 36 de ani și încă nu sunt mamă. Dar dacă nu simt lucrul ăsta… am avut relații, am fost logodită, că e simplu să spuneți voi: ‘Vai, tu ești ispită, nu știi ce-s alea relații’.

Citește și: Oana Monea este într-o nouă relație, după despărțirea de Marius Avram. Cu cine se iubește ispita de la Insula iubirii: „S-a spus pentru prima dată te iubesc. M-a cucerit prin bunătatea lui și…”

Vorbiți din punctul vostru de vedere, uitați-vă puțin la mine. Sunt foarte triști oamenii pe aici, nu știu care e treaba, de ce sunt atât de triști și ce probleme au. Nu știu de ce considerați voi că aveți viețile perfecte și ar trebui să le dați sfaturi altora. ‘De ce nu faci un copil’? Iarăși o idioată întreabă aici.

Poate că nu pot, scumpa mea. Te-ai gândit la asta? Și tu gândește-te cum ar fi să-i spui unei femei care nu poate să facă un copil: ‘Du-te și fă un copil’. Voi nu vă dați seama ce traumă îi dați”, a precizat Oana Monea.

Ispita a explicat de ce nu se întreabă niciodată așa ceva

Blondina a încercat să le explice oamenilor că întrebarea este una mult prea personală și a încercat să îi educe, spunându-le că există și posibilitatea ca un cuplu să nu poată face copii din punct de vedere al fertilității.

Vedeta a început să jignească și să arunce cu cuvintele grele internauților care și-au permis să pună o astfel de întrebare.

Citește și: Oana Monea a suferit o semipareză. Cea mai cunoscută ispită de la Insula Iubirii a ajuns la spital de urgență

„Nu se spun lucrurile astea, chiar nu se spun. Poate că nu poate el, uite, iarăși o altă perspectivă foarte sănătoasă. Poate că nu poate partenerul. Tipic românesc și suntem în 2025, adică potoliți-vă cu mizeriile astea.

Eu știu că foarte mulți oameni sunt de la țară, sunt foarte mulți oameni fără educație, mă, dar aveți internetul, mă, folosiți-l într-un mod benefic, folosiți-l să vă emancipați, nu sunt eu atotștiutoare.

Stați acolo cu oile voastre, dar încercați să gândiți și să vedeți și faptul că există și o altă lume cu alt fel de oameni și că sunt oameni care își doresc și altceva, că își doresc și copii, tot respectul pentru cei care își doresc copii.

Citește și: Oana Monea, detalii despre procesul pe care i l-a intentat Mariei Avram de la Insula Iubirii: „Am pus pe masă toate dovezile”

Tot respectul pentru cei care au un animal de companie și atât, tot respectul pentru cei care se căsătoresc la 20 de ani, tot respectul pentru cei care nu se căsătoresc niciodată. Adică, asta trebuie să fie mentalitatea corectă”, a continuat Oana Monea.

Urmărește-ne pe Google News