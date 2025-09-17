Oana Monea, detalii despre procesul pe care i l-a intentat Mariei Avram de la Insula Iubirii: „Am pus pe masă toate dovezile”

Oana Monea, ispita supremă din sezonul 9 de pe Insula Iubirii, a vorbit despre procesul pe care i l-a intentat concurentei Maria Avram, după ce filmările s-au încheiat. Oana a fost cea care l-a ispitit pe Marius, soțul concurentei, iar ulterior s-a zvonit că cele două s-ar fi bătut în Thailanda. Iată adevărul despre situația dintre ispită și soție.

Oana Monea a dat-o în judecată pe Maria Avram de la Insula Iubirii

Ispita Oana Monea a reușit să îi ia mințile unui concurent din sezonul 9 de pe Insula Iubirii. Ca și în sezoanele trecute, ispita a demonstrat de ce este în stare și l-a făcut pe Marius să vrea să plece acasă singur, deși venise pe insulă însurat. Concurentul a ales să plece alături de Oana Monea, însă relația lor nu a ținut prea mult timp după terminarea filmărilor.

Marius s-a întors la soția lui, iar Oana și-a găsit liniștea în brațele unui alt bărbat. Mai mult, s-a zvonit că în Thailanda, Oana și Maria ar fi avut un conflict fizic. Acum, ispita supremă o acuză pe concurentă de denigrare și îi cere daune morale de 30.000 de euro.

Ispita spune că are toate probele necesare pentru a câștiga procesul, ba chiar și dovada că a fost contactată de Maria după ce a ajuns în România.

„ Așteptăm, aștept de la avocata mea vești. Totul este cât se poate de real, nu este nimic inventat, așa cum a declarat cine a declarat. Vedem ce se va întâmpla pentru că nu cred că putem să vorbim orice despre oricine fără să existe consecințe”, a spus Oana Monea pentru Cancan.ro.

Mai mult, ispita a povestit că a avut o discuție cu avocata ei și aceasta i-a confirmat că are șanse reale de a câștiga procesul.

„Oana Monea: În momentul în care am decis să fac acest lucru, m-am văzut cu avocata mea, am pus pe masă toate dovezile și mi-a zis că da, avem șanse reale. Aici mă refer inclusiv la acel apel de 30 de minute pe care l-am avut cu Marius și el spune că nu s-a întâmplat nimic acolo, așa că am toate dovezile din lume mai puțin ceea ce a spus ea că s-ar fi întâmplat ceva”, a mai spus blondina.

Se pare că Maria ar fi contactat-o după ce a aflat că este dată în judecată.

„Mi-a trimis un mesaj, am apucat să citesc o parte din el, dar l-a șters foarte repede”, a spus Oana Monea.

Ispita și-a făcut iubit

Oana Monea a povestit și despre iubitul ei, cel cu care s-a afișat timid în social media. Ispita a spus despre el că este polițist și îl cheamă Alex și s-a declarat extrem de fericită.

„Sunt foarte bine, sunt foarte fericită. Am lângă mine un bărbat extraordinar, așa cum nici nu credeam că există, un om matur emoțional și mereu mă gândesc câte am de învățat de la omul acesta”, a spus vedeta.

