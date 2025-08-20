Nelly Furtado a revenit pe scenă după o absență de șase ani, artista fiind schimbată total. Cântăreața, devenită celebră la începutul anilor 2000, și-a etalat noua siluetă la Festivalul Boardmasters din Cornwall, ce s-a desfășurat în urmă cu câteva zile.

Nelly Furtado, de nerecunoscut la 46 de ani

Nelly Furtado a urcat pe scenă plină de încredere, îmbrăcată într-o pereche de pantaloni kaki cu volane, pe care i-a asortat cu un top verde și o eșarfă. Aceasta și-a accesorizat ținuta cu o pereche de cizme de cowboy albe, dar și cu o pereche de ochelari de soare nuanțați negru-verzui și câteva bijuterii statement. Vedeta a părut că s-a distrat de minune odată cu revenirea în fața fanilor.

Demonstrația încrezătoare a lui Nelly Furtado la festivalul de muzică din Cornwall vine după ce a vorbit deschis despre faptul că a avut o relație abuzivă în trecut cu un partener al cărui nume nu l-a dezvăluit.

Ea a descris dinamica ca fiind „toxică” și a spus că „frica” și „dragostea” pot prinde o persoană într-o relație dificilă. Cântăreața a spus că „nu le spui prietenilor tăi adevărul despre ce se întâmplă în viața ta”.

„Am trecut printr-o perioadă foarte dificilă în care cred că am acceptat unele lucruri pe care nu le-aș accepta niciodată acum, în ceea ce privește modul în care ești tratat”, a spus ea în podcastul Call Her Daddy.

„Nu poți vedea deloc asta când ești prins, și uneori pur și simplu iubim atât de mult“, a adăugat ea.

„Suntem destul de vulnerabile când devenim mame, pentru că vrem ce este mai bine pentru copiii noștri și vrem să-i protejăm”, a mai spus Nelly Furtado.

Nelly este mamă a trei copii – o fată, Nevis, în vârstă de 21 de ani, cu fostul ei iubit Jasper Gahunia, și alți doi copii, un fiu și o fiică, cu rapperul Jerry, alias Gerard Damien Long.

Artista intenționează să ia măsuri legale împotriva bullying-ului

De când a apărut în fața fanilor și a publicat în mediul online imagini cu noua sa siluetă, Nelly Furtado se confruntă cu un val de abuzuri. Potrivit RadarOnline, vedeta a descris această critică constantă ca fiind „necruțătoare”.

Ea și-a luat prin surprindere fanii care nu o mai văzuseră în ultimii șase ani, timp în care s-a concentrat asupra copiilor ei, dar și asupra unor proiecte personale.

„Nu-mi pot deschide mesajele fără să văd ceva crud”, se spune că le-a mărturisit Furtado prietenilor.

„A devenit ceva obișnuit de când mi-am îmbrățișat public formele. A trebuit să-mi limitez timpul online pentru propria mea liniște”, ar mai fi spus ea.

Artista le-a mai dezvăluit apropiaților că își dorește ca postările ei să fie despre iubirea de sine, nu o invitație la comentarii nesolicitate despre corpul ei.

Într-o postare acum virală, Furtado a scris: „Anul acesta am devenit conștientă de presiunea estetică a muncii mele într-un mod complet nou, în timp ce, simultan, am experimentat noi niveluri de iubire de sine și încredere autentică din interior.”

Ea a subliniat că nu a suferit niciodată operații sau augmentări faciale sau corporale, în afară de fațete dentare, și s-a bazat pe rutine de înfrumusețare de modă veche, trucuri de styling și machiaj pentru a obține anumite look-uri.

Prietenii apropiați spun că vedeta este atât de afectată de trolii care o hărțuiesc, încât își dorește să ia măsuri legale împotriva acestora.

„Întotdeauna și-a protejat imaginea cu înverșunare”, a declarat o sursă.

„Dar acum este prima dată când trebuie să se confrunte cu acest tip de hărțuire direcționată în fiecare zi”, a precizat sursa.

Pe de altă parte, fanii lui Nelly Furtado i-au inundat pagina de Instagram cu laude, spunând că este o „reprezentare revigorantă” și „reală” a femeilor de 40 de ani.

