Nelly Furtado a revenit pe scenă după o absență de șase ani, artista fiind schimbată total. Cântăreața, devenită celebră la începutul anilor 2000, și-a etalat noua siluetă la Festivalul Boardmasters din Cornwall, ce s-a desfășurat în urmă cu câteva zile.
Nelly Furtado a urcat pe scenă plină de încredere, îmbrăcată într-o pereche de pantaloni kaki cu volane, pe care i-a asortat cu un top verde și o eșarfă. Aceasta și-a accesorizat ținuta cu o pereche de cizme de cowboy albe, dar și cu o pereche de ochelari de soare nuanțați negru-verzui și câteva bijuterii statement. Vedeta a părut că s-a distrat de minune odată cu revenirea în fața fanilor.
Demonstrația încrezătoare a lui Nelly Furtado la festivalul de muzică din Cornwall vine după ce a vorbit deschis despre faptul că a avut o relație abuzivă în trecut cu un partener al cărui nume nu l-a dezvăluit.
Ea a descris dinamica ca fiind „toxică” și a spus că „frica” și „dragostea” pot prinde o persoană într-o relație dificilă. Cântăreața a spus că „nu le spui prietenilor tăi adevărul despre ce se întâmplă în viața ta”.
„Am trecut printr-o perioadă foarte dificilă în care cred că am acceptat unele lucruri pe care nu le-aș accepta niciodată acum, în ceea ce privește modul în care ești tratat”, a spus ea în podcastul Call Her Daddy.
„Nu poți vedea deloc asta când ești prins, și uneori pur și simplu iubim atât de mult“, a adăugat ea.
Artista intenționează să ia măsuri legale împotriva bullying-ului
De când a apărut în fața fanilor și a publicat în mediul online imagini cu noua sa siluetă, Nelly Furtado se confruntă cu un val de abuzuri. Potrivit RadarOnline, vedeta a descris această critică constantă ca fiind „necruțătoare”.
Ea și-a luat prin surprindere fanii care nu o mai văzuseră în ultimii șase ani, timp în care s-a concentrat asupra copiilor ei, dar și asupra unor proiecte personale.
„Nu-mi pot deschide mesajele fără să văd ceva crud”, se spune că le-a mărturisit Furtado prietenilor.
„A devenit ceva obișnuit de când mi-am îmbrățișat public formele. A trebuit să-mi limitez timpul online pentru propria mea liniște”, ar mai fi spus ea.
Artista le-a mai dezvăluit apropiaților că își dorește ca postările ei să fie despre iubirea de sine, nu o invitație la comentarii nesolicitate despre corpul ei.
Într-o postare acum virală, Furtado a scris: „Anul acesta am devenit conștientă de presiunea estetică a muncii mele într-un mod complet nou, în timp ce, simultan, am experimentat noi niveluri de iubire de sine și încredere autentică din interior.”
Ea a subliniat că nu a suferit niciodată operații sau augmentări faciale sau corporale, în afară de fațete dentare, și s-a bazat pe rutine de înfrumusețare de modă veche, trucuri de styling și machiaj pentru a obține anumite look-uri.