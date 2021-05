Asociația Presei Străine de la Hollywood, care acordă Globurile de Aur, unele dintre cele mai prestigioase premii ale cinematografiei, a primit numeroase plângeri legate de problemele de etică și de lipsa diversității. Valul de critici s-a intensificat după ce Los Angeles Times a dezvăluit că în juriu nu există niciun membru de culoare.

În ciuda eforturilor HFPA de a pune punct controverselor legate de discriminare, sexism și corupție, mai mulţi actori, cum ar fi Scarlett Johansson şi Mark Ruffal, au solicitat industriei filmului să se distanţeze de Asociaţia până ce lucrurile nu se vor schimba în cadrul organizaţiei, potrivit Digi24.

Citește și: Ținutele vedetelor la gala premiilor Oscar 2021

Cupluri pe covorul roșu la gala premiilor Oscar 2021

Globurile de Aur 2021: Lista câștigătorilor

Ținutele vedetelor la gala premiilor BAFTA 2021

Motivul pentru care Tom Cruise a returnat cele trei Globuri de Aur pe care le-a câștigat

În semn de protest față de HFPA, Tom Cruise a înapoiat toate cele trei trofee câștigate pentru rolurile din „Born on the Fourth of July”, „Jerry Maguire”şi „Magnolia”.

De asemenea, Netflix şi Amazon Studios au anunțat că nu vor mai colabora cu Asociația Presei Străine de la Hollywood până când nu vor avea loc schimbări „semnificative”. Și studiourile Warner Bros au anunțat că „se vor abţine de la orice interacţiune directă” cu HFPA.

Însă cea mai dură lovitură pentru Asociația Presei Străine de la Hollywood a venit din partea NBC, care a transmis că nu va mai difuza gala premiilor Globurile de Aur în 2022. Organizatorii se bazau pe drepturile de retransmitere a ceremoniei pentru finanțare.

Sursă foto: Profimedia