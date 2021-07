Cele mai populare filme cu Tom Cruise pe care trebuie să le vezi

Cu o carismă de invidiat și un zâmbet de milioane, Tom Cruise s-a transformat dintr-un sex simbol al anilor 90 într-un regizor care garantează succesul tuturor filmelor pe care le produce. Este imposibil să nu urmărești cu plăcere și interes cele mai bune filme cu Tom Cruise.



Cuprins 1 Cele mai populare filme cu Tom Cruise

2 Rain Man – Rain Man, 1988

3 Top Gun – Top Gun, 1986

4 Născut pe 4 iulie – Born on the Fourth of July, 1989

5 Oameni de onoare – A Few Good Men, 1996

6 Firma – The Firm, 1993

7 Culoarea banilor – The Colour of Money, 1986

8 Misiune: Imposibilă – Mission: Impossible, 1996

9 Departe, departe – Far and Away, 1992

10 Ultimul samurai – The Last Samurai, 2003

11 Colateral – Collateral, 2004

12 Raport Special – Minority Report, 2004

13 Jack Reacher: Să nu te întorci niciodată! – Jack Reacher: Never Go Back, 2016

14 Oblivion. Planeta uitată – Oblivion, 2013

15 Misiune: Imposibilă. Națiunea secretă – Mission: Impossible – Rogue Nation, 2015

16 Întâlnire explozivă – Knight and Day, 2010

Iată câteva dintre cele mai titrate și cunoscute filme cu Tom Cruise pe care le vei revedea oricând cu interes, chiar dacă știi bine acțiunea și finalul. Scenele de acțiune, scenele dramatice, dialogurile și scenariile acestor filme au făcut istorie.

Cele mai populare filme cu Tom Cruise

Rolurile de agent secret sunt cele care l-au consacrat pe Tom Cruise după ce a fost apreciat de critici în filmul Top Gun. Toată seria filmelor Misiune Imposibilă, dintre care pe ultimele două le așteptăm foarte curând, este deosebit de apreciată de iubitorii filmelor de acțiune și este o serie de succes, în pofida unor scene… imposibile! În curând, vom putea viziona și o continuare a filmului care l-a consacrat și anume Top Gun Maverick, așteptat în cinematografe din noiembrie 2021.

Rain Man – Rain Man, 1988

Filmul a inregistrat un mare success, atat la public, situandu-se in topul filmelor cu cele mai mari incasari in 1988; cat si la critica de specialitate. El este totodată unul dintre cele mai bune filme cu Tom Cruise.

Charlie Babbitt afla ca a murit tatal sau, care l-a alungat de-acasa in adolescenta. El are totusi naivitatea sa creada ca va mosteni ceva din avere, desi, traind pe cont propriu de suficient timp, ar fi trebuit sa stie cum merg lucrurile pe lumea asta. Tot ce i-a lasat este o masina decapotabila veche, un Buick 1949 si… un frate mai mare, de existenta caruia n-avea habar – Raymond, un autist cu o memorie prodigioasa, dar mai ales cu un talent extraordinar pentru calcule matematice, pe care le face mintal cu o rapiditate extraordinara. Acest Raymond este mostenitorul celor 3 milioane de dolari. Dupa ce Charlie esueaza in incercarea de a face un targ cu gardianul fratelui sau, il imprumuta de la azilul unde traieste cu speranta de a castiga jumatate din bani.

Top Gun – Top Gun, 1986

Când simți nevoia de viteză, nu te poți duce decât într-un singur loc: Top Gun, școala de elită a Marinei Americane cu cei mai buni piloți din lume, și filmul care a definit o nouă specie de blockbuster. În rolul care l-a transformat în cea mai mare vedetă a lumii, Tom Cruise este Maverick, pilotul care zboară din instinct, fără să respecte regulile, și care trebuie să-și înfrunte demonii pentru a reuși într-o lume unde locul 2 nu există. Kelly McGillis joacă rolul instructorului civil care ajunge să aibă un interes mai mult decât profesional pentru pilotul rebel. Cu Anthony Edwars în rolul ofițerului „Goose” de la radar și Val Kilmer în rolul rivalului lui Cruise, „Iceman”.

Născut pe 4 iulie – Born on the Fourth of July, 1989

Film de referinta printre dramele despre razboiul din Vietnam. Filmul este bazat pe best-seller-ul autobiografic omonim al lui Ron Kovic, care a colaborat la scenariu cu regizorul filmului, Oliver Stone, ambii veterani ai acestui razboi. Povestea incepe intr-o zi de 4 iulie, in timp ce Ron Kovic isi serbeaza ziua de nastere. Devenit un adevarat erou al oraselului sau natal, tanarul Kovic isi socheaza toti cunoscutii inrolandu-se in Marina, ca sa poata lupta impotriva comunistilor din Vietnam. Din pacate, curand afla ca exista o mare diferenta intre luptatorul ideal si experienta razboiului, ca liniile morale care ii fusesera induse de parinti si in care crezuse cu atata tarie sunt de fapt inexistente in realitatea dura a razboiului. Kovic este intai derutat, apoi profund deziluzionat, descoperind ca multi dintre camarazii sai nu sunt cu nimic superiori inamicilor.

Oameni de onoare – A Few Good Men, 1996

Daniel Kaffee (Tom Cruise) si JoAnne Galloway (Demi Moore) sunt avocati ai apararii, ce primesc cazul a doi soldati americani, acuzati de uciderea unui coleg.

Investigatia, desi este ingreunata de dificilul colonel Nathan Jessup (Jack Nicholson), scoate la iveala numeroase secrete. Filmul, regizat de Rob Reiner, a primit patru nominalizari la Oscar si cinci la Globul de Aur.

Firma – The Firm, 1993

Mitch Y. McDeere, „number one” al Facultatii de Drept a Universitati Harvard este pur si simplu coplesit de salariul, masina, casa si toate celelalte avantaje care i se ofera pentru a deveni angajatul zelos si obedient al unei firme de avocati din Memphis. Incredibila generozitate a firmei ascunde insa afaceri murdare si o lume inspaimintatoare: cea a Mafiei. Mitch trebuie sa invete sa supravietuiasca, intrucit toate miscarile ii sint atent supravegheate. F.B.I.-ul ii dezvaluie adevarata fata a firmei, dar orice incercare de a obtine dovezi il poate costa capul.

Culoarea banilor – The Colour of Money, 1986

In 1961, in The Hustler, Paul Newman era Fast Eddie Felson, escrocul impielitat cu zambet hatru care poza in jucatorul de biliard incepator, fraierandu-i pe credulii care-i cadeau in plasa. Avizi de castiguri usoare, jucatorii „profesionisti” acceptau sau propuneau pariuri pe bani grei, bucurandu-se ca si-au gasit victima, devenind ulterior ei insisi victimele, pentru ca Fast Eddie era neintrecut…

25 de ani mai tarziu, celebrul Martin Scorsese reia subiectul, pastreaza personajul si continua povestea in Culoarea banilor. Felson nu mai este ce-a fost odata, dar naravul rau nu piere asa usor. Acum vaneaza tineri acoliti pe care sa-i scoleasca si de pe urma carora sa profite. Unul dintre tinerii invatacei, in care Feldon se recunoaste cu usurinta, este Vincent (Tom Cruise), baiat talentat si cu aura de castigator.

Misiune: Imposibilă – Mission: Impossible, 1996

Un agent american, sub false suspiciuni de neloialitate, trebuie sa-l descopere, fara ajutorul organizatiei sale, pe adevaratul spion. Ethan Hunt este un spion profesionist a carui misiune este sa previna furtul unor informatii dintr-un computer al CIA, mai precis lista cu numele de cod ale tuturor spionilor dublii americani, care continea si adevarata lor identitate. Dar prinderea tradatorului nu e de ajuns. Ethan si echipa lui trebuie sa-l fotografieze in flagrant si sa-l urmareasca pana transmite informatiile mai departe.

Departe, departe – Far and Away, 1992

Tom Cruise si Nicole Kidman joacã în aceastã aventurã romanticã apreciatã de critici si regizatã de Ron Howard. Este unul dintre cele mai bune filme cu Tom Cruise de factură romantică. Aceastã poveste palpitantã îsi are începuturile pe coasta vesticã a Irlandei, în anul 1892. Joseph Donelly (Cruise), un arendas sãrac, este hotãrât sã-l tragã la rãspundere pe mosierul nedrept. În loc de asta, se trezeste în compania fiicei mosierului, Shannon (Kidman), în drum spre America, în cãutarea unui pãmânt al lui. Ajunsi la Boston, cei doi gãsesc un loc în care sã se stabileascã împreunã, câstigând bani din meciuri de box, fãrã mãnusi. Triumful lui Joseph este de scurtã duratã, iar el si Shannon se trezesc aruncati în stradã, în gerul nãpraznic al iernii. Joseph se angajeazã ca muncitor la calea feratã, dar nu-si abandoneazã visul de a avea într-o zi bucata lui de pãmânt.

Ultimul samurai – The Last Samurai, 2003

Cãpitanul Nathan Algren este un om în derivã. Luptele pe care le-a purtat odatã par acum distante si frivole. Odatã si-a pus viata în pericol pentru onoare si pentru tarã – la Antietam (Maryland) si Gettysburg (Virginia) – dar în anii care au urmat Rãzboiului Civil, lumea s-a schimbat. Iar drumul lui Algren va pleca spre Japonia. Tânãrul Împãrat al Japoniei, atras de interesele americane care doresc cu înfocare piata japonezã în curs de dezvoltare, îl angajeazã pe Algren sã antreneze prima armatã modernã, încorporatã, a Japoniei. Dar, întrucât sfãtuitorii Împãratului încearcã sã elimine Samuraii în încercarea de a se pregãti pentru un guvern mai apropiat de vest si cu intentii comerciale, Algren este impresionat si influentat pe neasteptate de întâlnirile lui cu Samuraii.

Colateral – Collateral, 2004

Max (Jamie Foxx) a trăit o viață anostă de șofer de taxi timp de 12 ani. Fețele clienților s-au perindat prin oglinda retrovizoare cum de altfel i s-au perindat pe sub ochi locurile prin care a umblat. Toate s-au succedat fără să lase amintiri relevante și s-au șters din memorie ca și când nu ar fi existat. Toate și totul până în această seară.

Vincent (Tom Cruise) este un ucigaș plătit. Când un cartel de droguri află că se află în situația de a fi adus în fața unui complet de judecată, organizează o operațiune de identificare și ucidere a martorilor principali. Ultimul act al operațiunii se joacă în seara asta. Vincent ajunge în Los Angeles pentru a doborî cinci persoane.

Raport Special – Minority Report, 2004

In anul 2054, criminalitatea a fost complet eradicata din Washington D.C.

Viitorul poate fi prevazut si crimele prevenite inainte de a fi comise. In cadrul Departamentului de Justitie exista Pre-Crima, o echipa de elita specializata in combaterea criminalitatii, a caror activitate se bazeaza pe existenta unor fiinte dotate cu darul clarviziunii. Cei trei Vizionari pot vedea in viitor, dand detalii complete despre momentul, locul, victimele si autorii crimelor. Pana acum, ei nu s-au inselat niciodata.

Aceasta reprezinta cel mai avansat sistem de lupta impotriva criminalitatii. Seful acestei echipe de elita este John Anderton (interpretat de Tom Cruise). Distrus sufleteste de pierderea fiului sau, Anderton se dedica cu pasiune muncii sale, convins fiind ca acest sistem este capabil sa fereasca mii de oameni de o tragedie asemanatoare celei pe care a trait-o el. Anderton nu are nici un motiv sa puna la indoiala faptul ca Vizionarii nu se inseala niciodata – pana in momentul in care el insusi devine suspect de crima.

Jack Reacher: Să nu te întorci niciodată! – Jack Reacher: Never Go Back, 2016

Acțiunea îl prezintă pe Reacher în drum spre vechea sa bază militară din Virginia, pentru a lua cina cu o femeie numită recent comandatul bazei. Însă, când ajunge acolo, este acuzat de acte de violență asupra unui coleg și de viol. Cum nu-și amintește de niciuna dintre aceste „scăpări”, protagonistul este hotărât să facă totul pentru a ieși basma curată și a scoate adevărul la lumină.

Oblivion. Planeta uitată – Oblivion, 2013

Într-un viitor îndepărtat, în care Pământul a evoluat dincolo de orice recunoaștere, confruntarea unui om cu trecutul îl va duce într-o călătorie până la finalul căreia va trebui să lupte ca să salveze omenirea.

Jack Harper (Cruise) este unul din ultimii reparatori de drone staționați pe Pământ. Parte a unei masive operațiuni de extracție de resurse vitale, după decenii de război cu extrem de periculoșii Scavi, misiunea lui Jack se apropie acum de final.

Trăind și patrulând de la sute de metri deasupra pământului, Jack își dă viața peste cap când întâlnește o frumoasă străină, pe care o salvează dintr-o epavă a unui vehicul spațial prăbușit pe Pământ. Sosirea ei declanșează o serie de evenimente care îl forțează pe Jack să pună sub semnul întrebării tot ce știa până acum. Din acel moment, soarta omenirii se află în mâinile sale.

Misiune: Imposibilă. Națiunea secretă – Mission: Impossible – Rogue Nation, 2015

Odată cu dezmembrarea unității IMF și cu Ethan (Tom Cruise) rămas fără sprijin oficial, echipa se confruntă acum cu o rețea de agenți extrem de bine pregătiți numită Sindicatul. Acești agenți operativi sunt deciși să creeze o nouă ordine mondială printr-o serie de atacuri teroriste din ce în ce mai agresive.

Ethan își adună echipa și își unește forțele cu Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), agent britanic renegat, care e posibil să fie membră a Națiunii Secrete, sau poate nu… Așa începe cea mai imposibilă misiune de până acum a lui Ethan Hunt.

Întâlnire explozivă – Knight and Day, 2010

În comedia de acțiune Întâlnire explozivă, Tom Cruise este un agent sub acoperire, iar Cameron Diaz o femeie prinsă între el și cei despre care el susține că l-au înșelat. În timp ce aventura lor pe tot globul erupe într-un labirint de înșelătorii, scăpări ca prin urechea acului, identități false și stângăcii romantice amețitoare, aceștia ajung să-și dea seama că se pot bizui unul pe celălalt.