Gala Globurilor de Aur 2021 s-a desfășurat în prezența unui public restrâns, iar nominalizații au fost prezenți doar prin videoconferință. Cea de-a 78- a ediție a prestigioaselor premii a fost prezentată din două locații Los Angeles şi New York, de către actrițele Amy Poehler și Tina Fey.

Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Michael Douglas şi Catherine Zeta-Jones, Awkwafina, Kevin Bacon şi Kyra Sedgwick, Kate Hudson, Salma Hayek, Margot Robbie, Jamie Lee Curtis, Laura Dern, Angela Bassett şi Christian Slater s-au numărat printre cei care au prezentat categoriile, nominalizaţii şi câştigătorii.

Actriţa Jane Fonda a primit trofeul onorific „Cecil B. DeMille”, iar Norman Lear, premiul onorific „Carol Burnett”.

Globurile de Aur 2021: Lista câștigătorilor

Trofeele pentru cele 25 de categorii – film şi televiziune – au fost acordate, ca în fiecare an, în urma votului celor aproximativ 90 de membri ai Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood. „The Trial of the Chicago 7” al lui Aaron Sorkin a primit șase nominalizări, iar „Nomadland” a obținut cinci selecţii. De asemenea, „The Crown” a fost nominalizat la șase categorii, potrivit news.ro.

Lista câștigătorilor pentru categoria FILM

Cel mai bun film – dramă: „ Nomadland” (Searchlight Pictures);

Cel mai bun film – comedie/ musical: „ Borat Subsequent Moviefilm” (Amazon Studios);

Cea mai bună actriţă într-un film – dramă: Andra Day („The United States vs. Billie Holiday”);

Cel mai bun actor într-un film – dramă: Chadwick Boseman („Ma Rainey’s Black Bottom”). Actorul a murit în 2020 și a fost premiat postum;

Cea mai bună actriţă într-un film – comedie/ musical: Rosamund Pike („I Care a Lot”);

Cel mai bun actor într-un film – comedie/ musical: Sacha Baron Cohen („Borat Subsequent Moviefilm”);

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un film: Jodie Foster („The Mauritanian”);

Cel mai bun actor în rol secundar într-un film: Daniel Kaluuya („Judas and the Black Messiah”);

Cel mai bun regizor: Chloé Zhao, „Nomadland” (Searchlight Pictures);

Cel mai bun scenariu: „ The Trial of the Chicago 7” (Netflix), de Aaron Sorkin;

Cel mai bun film de animaţie: „ Soul” (Walt Disney Pictures);

Cel mai bun film în limbă străină: „ Minari” (SUA, Coreea de Sud), de Lee Isaac Chung;

Cea mai bună coloană sonoră: „ Soul” (Pixar) – Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste;

Cel mai bun cântec original: „Io Si (Seen)” din „The Life Ahead” (Netflix) – Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi.

Lista câștigătorilor pentru categoria TELEVIZIUNE

Cel mai bun serial – dramă: „ The Crown” (Netflix);

Cel mai bun serial – comedie/ musical: „ Schitt’s Creek” (CBC);

Cea mai bună miniserie/ film de televiziune: „ The Queen’s Gambit” (Netflix);

Cea mai bună actriţă într-o miniserie sau film de televiziune: Anya Taylor-Joy („The Queen’s Gambit”);

Cel mai bun actor într-o miniserie sau film de televiziune: Mark Ruffalo („I Know This Much Is True”);

Cea mai bună actriţă într-un serial – dramă: Emma Corrin („The Crown”);

Cel mai bun actor într-un serial – dramă: Josh O’Connor („The Crown”);

Cea mai bună actriţă într-un serial – comedie: Catherine O’Hara („Schitt’s Creek”);

Cel mai bun actor într-un serial – comedie: Jason Sudeikis („Ted Lasso”);

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau film de televiziune: Gillian Anderson („The Crown”);

Cel mai bun actor secundar într-un serial, miniserie sau film de televiziune: John Boyega („Small Axe”).

