Monica Tatoiu se luptă de 40 de ani cu o boală grea. Femeia de afaceri riscă să ajungă în scaunul cu rotile

Monica Tatoiu (69 ani) se confruntă de mai bine de 40 de ani cu o afecțiune din cauza căreia riscă să ajungă în scaunul cu rotile. Femeia de afaceri a menționat că urmează un tratament, dar această boală capătă forme și modificări neplăcute.

Monica Tatoiu, diagnosticată cu o boală autoimună

Monica Tatoiu, una din cele mai de succes femei de afaceri din România, se luptă de ani de zile cu o boală autoimună pe care a moștenit-o de la tatăl ei și din cauza căreia riscă să ajungă în scaunul cu rotile.

Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, aceasta a făcut o serie de confesiuni despre starea ei de sănătate. Monica Tatoiu suferă de artrită psoriazică, afecțiune genetică moștenită de la tatăl ei și pe care a transmis-o și fiului ei.

Aceasta a povestit cum boala i s-a activat pe vremea când avea 24 de ani, iar de atunci luptă din greu să o țină sub control. Afacerista a explicat că nu există tratament medicamentos pentru această afecțiune, iar durerea și rigiditatea articulară sunt tot mai greu de suportat.

„Boala ia forme foarte urâte. Nu te vindeci, o moștenești, în cazul meu e boală luată de la tata, iar fiul meu m-a moștenit pe mine, n-am ce să-i fac, asta-i viața și nu există tratament. Există doar unul, niște injecții, dar care-ți afectează ficatul sau altele, ca la vaccinuri. Fiul meu era disperat. Mie mi s-a declanșat la 24 de ani și țin minte cum eram la 28, o reptilă de sus până jos. Imaginați-vă o fată tânără plină de bube”, a dezvăluit Monica Tatoiu.

Femeia de afaceri riscă să ajungă în scaunul cu rotile

Monica Tatoiu a mărturisit că această boală își pune amprenta asupra activităților sale zilnice și că s-a împăcat cu gândul că, cel mai probabil, va ajunge să se deplaseze cu ajutorul unui scaun cu rotile.

„Merg mai bine, dar nu pot să car sacoșe, nu pot să urc și să cobor scările. Singurul sport pe care îl mai pot face sunt scufundările. Am psoriazis artritic, care îmi mănâncă încheieturile. Sunt zile în care nu pot purta nici verighetă, căci mi se umflă degetele. Într-o zi, voi ajunge în scaunul cu rotile”, a afirmat ea.

Potrivit doc.ro, artrita psoriazică este o boală autoimună ce provoacă umflarea articulațiilor, rigiditate și durere la nivelul articulariilor afectate. De asemenea, această afecțiune se află la baza simptomelor psoriazisului, care este o boală sistemică cu manifestare cutanată. Artrita psoriazică afectează 0,1-1% din populație și aproximativ 20-30% dintre pacienții cu psoriazis cutanat. Unele cazuri de artrită psoriazică pot fi forme ușoare și doar rareori provoacă probleme. În alte cazuri, boala poate fi mai severă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Monica Tatoiu

Sursă foto: Facebook

