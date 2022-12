Monica Tatoiu ne povestește despre Crăciunul petrecut în copilărie, dar și despre tristețea care o apasă anul acesta de Sărbători, cauzată de moartea mamei ei.

În apropierea Crăciunului, Monica Tatoiu, celebra femeie de afaceri, regretă că nu a reușit să-și convingă mama să aibă încredere în doctorii din România. Oricât ar fi luptat să o salveze, în luna octombrie, mama Moncăi Tatoiu a plecat dintre noi.

Regretul Monicăi Tatoiu în prag de Crăciun: “Am pierdut-o pe mama, pentru că nu a avut încredere în doctori”

Monica Tatoiu vorbește în exclusivitate, pentru Unica.ro, despre sărbătorile de iarnă din copilărie, când bradul era făcut pe 24 decembrie și cadourile erau pe măsura așteptărilor. Aflăm, de asemenea, meniul servit an de an, cum Crăciunul era coordonat de mama sa, numită cu dragoste „generalul sfintelor sărbători”. În vârstă de 66 de ani, Monica Tatoiu ne dezvăluie și care a fost cel mai frumos cadou primit în copilărie, unde își va petrecere Revelionul și aflăm de ce nu gătește niciodată.

Cum petreceați Crăciunul în copilărie?

Crăciunul era coordonat de mama, Generalul Sfintelor Sărbători. Totul începea după 22 decembrie, când se termina școala. Avanpremieră era Sf Nicolae. Pantofiorii pe 5 seara erau aliniați. Dimineață, de 6 decembrie, găseam dulciurile de la Kandia. Și bananele verzi – când tata se descurca – care erau puse pe caloriferele călâi pentru îngălbenire, pentru Crăciun. Întotdeauna erau și câteva crenguțe, colorate cu argintiul folosit la vopsirea sobelor, legate cu fundițe roșii, cumpărate din Piața 700 din Timișoara, care să ne amintească de năzdrăvăniile din anul care a trecut.

Crăciunul acasă la Monica Tatoiu, în copilărie: “Eu eram responsabilă cu dusul cadourilor la Mitropolia Banatului”

Dumnevoastră și fratele aveați anumite îndatoriri de sărbători?

Da, să nu uităm de responsabilități. Pe 24 dimineață eram trimiși, eu și fratele meu, la bunici în Josefin, cât mama cu Baci Istvan ciopleau bradul pentru piciorul greu de fier. La bunici aruncam mere și nuci în colțurile camerei ca să fie un an mai bun. De Hanuka se aprindeau lumânările în fiecare zi. Eu eram responsabilă cu dusul cadourilor la Mitropolia Banatului pentru IPS Nicolae și maici. Corurile de la Mitropolie veneau mai apoi la noi și cântam colinde. De asta le știu pe toate pe de rost. Deși stau prost cu vocea nu mă las. Asurzesc și acum pe toată lumea, mai ales pe Victor, absolvent de 12 ani de școală de muzică.

Cea mai frumoasă amintire a Monicăi Tatoiu, de sărbători: “Era beznă în cameră și trebuia să aprindem lumânările din brad”

Când ajungeați acasă ce surprize vă așteptau?

Când se întuneca, Taica Liviu Radivoiovici ne aducea acasă. Mama deschidea ferestrele și, când intram în casă, se făcea curent și aflam cu stupoare că Moșul tocmai a ieșit pe geam, după ce ne-a lăsat darurile. Era beznă în cameră și trebuia să aprindem lumânările din brad, nu erau beculețe, trebuia să cântăm ‘O, ce veste minunată’ cuvânt cu cuvânt și apoi ‘Din an în an’, ca să ne amintim că trebuie să fim mai buni cei care nu au cât noi.

Apoi se aprindeau becurile și tot ce ne doream era acolo. Blugii Levis din Ocico, veniți pe filiera Serbia pe care i-am purtat 10 de ani și pe care nu o să îi uit niciodată. Mama știa să ne uimească. Întotdeauna era și un pachet cu cărți din afara programei școlare. Apoi, la 11 noaptea, mergeam la biserica catolică pentru corul de colinde și apoi la slujba de la miezul nopții unde Îi încredințam Maicii Domnului dorințele noastre de suflet. Niciodată nu m-a lăsat fără răspuns. Cu dragoste.

“Tata era responsabil cu mâncatul de șorici cu țuică”

Vă mai aduceți aminte ce feluri de mâncare gătea mama dvs? Aveați ceva ce se pregătea numai de Crăciun?

Maica, mama lui tata, cocea pâine și Memi, mama mamei, făcea doboșul și aluatul pentru cremeș. Dica făcea de dimineață, la bain marie, crema de vanilie pentru cremeș într-un bol de alamă vintage, care era emblema bucătăriei. Tata era responsabil cu mâncatul de șorici cu țuică de bucate din Banat. Porcul era pus la cuptor la foc mic. Vinul de Recaș și Miniș era scos din damigene. Untul de la Jebel era stors de apă pentru piureul care să însoțească friptura.

Vă mai aduceți aminte de cel mai frumos cadou primit în copilărie?

Blugii Levis. Și pantalonii tricotați trei-sferturi din anii ‘73 și ghetele îmblănite care sunt azi la modă.

Pasiunea lui Victor Jr pentru Lego: “Și acum mă ceartă că le-am donat fără să îl întreb”

Ce-și dorea fiul dvs de Crăciun când era mai mic? Îi scria Moșului?

Lego. De la 2 ani i-am luat Lego, am tot evoluat cu cadourile până la piesele cele mai mici care i-ai dezvoltat abilitățile de designer de astăzi. A fost cea mai bună investiție ca părinte. Și acum mă ceartă că le-am donat fără să îl întreb.

Monica Tatoiu și fiul ei, Victor Jr., de Crăciun, anul trecut. Sursă foto: arhivă personală

De ce nu gătește Monica Tatoiu: „Am două mâini stângi în bucătărie”

Ce specialități gătiți de Crăciun?

Nu gătesc, că am două mâini stângi în bucătărie. Dar am prieteni dragi care nu mă lasă să mor de foame. Cozonacii cu mac vin de la Oradea, porcăriile de la prietenii cu copii cu nevoi la mate, cum veneau de la pacienții lui tată pe vremuri, răciturile de la tanti ‘hăinuța’. În fiecare an rămâne multă mâncare primită în dar, care se transformă în dar pentru cei care au mai multă nevoie decât mine.

Crăciunul nu este despre mâncare sau cadouri. Crăciunul este despre speranță de înțelepciune și iubire de Domnul. Credință în miracolele înfăptuite prin iubire. Credință că în noaptea de 24 decembrie, mergând după lumină, poți vorbi cu Maica dătătoare de izbăvire prin nașterea Fiului Salvator.

Monica Tatoiu, la Săpânța, alături de soțul și fiul lor. Sursă foto: arhivă personală

Care este cea mai frumoasă amintire de Crăciun?

Pe 24 decembrie 1992 noaptea m-am rugat la Maică să mă binecuvânteze cu un prunc. Eu care nu puteam, după specialiști, să rămân gravidă. Și, în iunie ‘94, am rămas grea și în martie 1994 s-a născut Victoraș.

Anul acesta i-ați scris vreo scrisoare Moșului? Ce i-ați cerut?

Nu i-am cerut decât să mă îndrume ce sacrificiu trebuie să fac pentru ca puiul meu să fie luminat către EL.

Cel mai mare regret: “Am pierdut-o pentru că nu a avut încredere în doctori”

Câte lucruri bifate aveți de la început până la finalul anului? Ce ați reușit să îndepliniți și ce nu?

Nu fac planuri operaționale la vârsta mea. Vorba aia, nu îți face iluzii ca să nu ai deziluzii. Singurul plan realizat a fost să nu merg cu turma și după fentă. Eșecul a fost că nu am convins-o pe mama că mersul la spital ajută. Am pierdut-o pentru că nu a avut încredere în doctori. Am salvat-o împotriva tuturor prejudecăților și am pierdut-o în octombrie. Mergeți la doctor! România are doctori minunați.

Ce face Monica Tatoiu de Revelion: “Nu m-am omorât niciodată după petreceri până la ziuă”

Unde petreceți Revelionul anul acesta?

În Saint Marten, Marigot. Vreau să văd cum s-au refăcut după uragan. Nu petrecere. O masă la restaurant și apoi la 22 la somn. Dimineața pe 1ianuarie o scufundare, că este singurul sport care mai merge la vârsta mea. Nu m-am omorât niciodată după petreceri până la ziua, excepție în adolescență când crezi că totul trebuie experimentat repede. Faci riduri și nu merită.

Monica Tatoiu. Sursă foto: montaj Unica

Sursă foto: Arhivă personală/ Facebook