Fosta gimnastă Monica Roșu (33 de ani), dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice din 2004 (Atena și Grecia), este însărcinată cu primul ei copil, o fiică. Sportiva se află în a 25-a săptămână de sarcină.

Monica Roșu, pregătiri pentru nașterea fiicei sale

„Sunt foarte bine, mulțumesc, creștem”, a declarat Monica pentru Vorbește Lumea. „Avem o listă de nume. Încă nu avem un singur nume, probabil mai încolo ne vom decide la un singur nume.

Suntem amândoi așa, cumva pretențioși, dar sper să ne decidem într-un final. (…) Încă nu am pregătit mai nimic. Am spus că le lăsăm pe ultima sută de metri, în caz că va trebui să stăm mai mult acasă și să avem o ocupație, nu de alta.

Am pregătit doar câteva lucrușoare. (…) Începem așa ușor să creștem. Până acum cred că am luat 9 kg, la 6 luni și o săptămână de sarcină”, a mai spus sportiva.

Iubitul ei a avut coronavirus

„De ce ți-e frică nu scapi. Am intrat în contact cu o persoană pozitivă cu noul coronavirus, iar iubitul meu a fost și el pozitiv. Eu negativă, așa că ne-am salutat de la capul scării vreo 14 zile.

E bine că am trecut peste. Că suntem bine amândoi. (…) A fost așa cu peripeții pentru că nu ne așteptam. (…) Am stat separat. El s-a simțit ca la hotel, eu mai puțin. A trebuit să stăm separat pentru că nu am vrut să riscăm.”

Cum a aflat că era însărcinată?

„Undeva în mai s-a întâmplat fericitul eveniment. Ne întorsesem de la mare. Aveam așa niște senzații destul de ciudate.

Ba eram happy, ba mă durea burtica. Am avut un moment de febră. Am zis că ceva nu este în regulă.

Eu nu făceam febră. Durerile de burtă și de spate existau, dar în rest nimic. Am ajuns acasă.

Mi-aduc aminte că eram la spălătorie. Mă oprisem să spăl mașina și am zis să intru într-o farmacie de lângă să iau un test.

Când am ajuns acasă, Vlad m-a văzut cu testul. Nu mai puteam să-i spun că e doar așa, să-l am în baie. L-am făcut și am văzut cele două liniuțe. Au apărut aproape instant.

Nu mai scoteam niciun sunet și m-a întrebat ce s-a întâmplat. M-am dus cu testul în living. Amândoi ne-am înroșit. Așa am aflat. Nu am putut să pregătesc nimic”, a mai spus sportiva în trecut, tot în emisiunea Vorbește Lumea.

