What’s Up și Alice Badea formează de ceva timp un cuplu și au hotărât că sunt pregătiți pentru pasul cel mare. Artistul, care a trecut deja printr-o căsătorie, i-a oferit iubitei sale un inel de logodnă extrem de original.

„Prima nuntă am făcut-o în biserică și în fața statului român. De data asta am făcut nuntă în fața sufletului meu!”, a spus What’s Up, potrivit Libertatea.ro.

Pentru a marca logodna lor, artistul și partenera sa de viață au ales să-și facă tatuaje identice pe degetele inelare.

„Eu și cu soția suntem foarte bine. Îi zic soția mea, pentru că eu am cerut-o (n.r. în căsătorie) încă de anul trecut, dar mă rog, ne-am făcut un tatuaj, un fluturaș pe mână. Ăsta e inelul nostru de logodnă’, a declarat cântărețul.

Totodată, What’s Up a mărturisit că-și dorește trei copii cu Alice.

„Eu am zis că-mi doresc trei copii, ea a zis să vedem cum iese cu primul’, a dezvăluit artistul.

What’s Up urmează să se căsătorească a doua oară. Acesta a divorțat de Simina după trei ani de căsnicie și nouă ani de relație. Anunțul despărțirii lor a fost făcut de artist în vara anul trecut, printr-un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

La scurtă vreme după aceea, artistul s-a afișat cu Alice Badea, violonistă, profesoară de muzică și co-fondator a două școli private de muzică din Capitală. Aceasta a colaborat cu artiști celebri în industria muzicală românească, dar a avut ocazia să facă cunoștință și cu What’s Up. Se pare că Simina, fosta soție a cântărețului, le-a făcut cunoștință și a adus-o în echipă.

