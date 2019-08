What’s Up și soția lui, Simina, au decis să divorțeze după o căsnicie de trei ani și o relație de nouă ani. Motivul divorțului ar fi comportamentul Siminei, după spusele apropiaților citați de cancan.ro.

What’s Up despre divorț

”Au fost nouă ani frumoși cu bune cu rele, dar se pare că, în momentul în care apare nepotrivirea, iubirea se poate transforma în obișnuință. Te iubesc ca om, Simina, îți mulțumesc atât pentru momentele frumoase în care am crescut, cât și pentru toate momentele grele din care am învățat ce nu vrem de la viață, dar am crescut. Ne așteaptă o viață lungă în față, sper să-ți găsești sufletul pereche și să primești tot ce n-am putut eu, ca bărbat, să-ți ofer.

P.S.: Rog presa, prietenii apropiați, cunoștințele, fanii și haterii să nu ne întrebe nimic cel puțin o perioadă, avem nevoie să digerăm și noi situația, momentan. S-a destrămat ceva ce am clădit nouă ani. Mergem mai departe. Numai bine tuturor!”, este mesajul transmis de artistul What’s Up.

Motivele pentru care What’s Up a divorțat

Potrivit apropiaților, relația dintre Marius și Simina era una destul de tensionată. Cei doi se certau tot mai des în ultimul timp, mai ales că ei au petrecut și foarte mult timp împreună.

”Ea s-a săturat de aiurelile lui și în fiecare zi situația era tensionată. De nouă ani ei sunt împreună, acasă, dar și în plan profesional. Încercau să mascheze în public, dar Simina era o dictatoare și îl ținea în teroare atunci când era vorba de cariera lui și cred că de aici a degenerat totul”, a declarat o persoană din anturajul lui What’s Up citată de cancan.ro.

”Au avut un schimb de replici acide în backstage-ul de la evenimentul organizat de S.T.B. Simina a țipat la Marius și s-a exteriorizat în momentul în care a aflat despre o declarație pe care acesta a oferit-o unor reprezentanți ai presei. Simina a tunat și a fulgerat”, a mai declarat aceeași sursă.

