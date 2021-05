Modelul Karolina Kurkova a devenit mamă pentru a treia oară

Karolina Kurkova (36 de ani) și soțul ei, Archie Drury, au devenit părinți pentru a treia oară. Supermodelul s-a căsătorit cu Drury în 2009, iar împreună mai au doi fii, Tobin Jack (11 ani) și Noah Lee (5 ani).

Karolina a dat naștere unei fetițe, Luna Grace. „Bine ai venit pe lume, Luna Grace, micul nostru îngeraș, născută în timpul super lunii roz. Suntem atât de îndrăgostiți”, a scris modelul în mediul online, în dreptul primei imaginii cu fiica ei. Prima imagine cu Luna Grace o găsiți în GALERIA FOTO de mai jos!

„Cred că lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple. Face parte din magia lor faptul că nu le putem controla. Trebuie să ne predăm, să avem răbdare, să evoluăm și să ne maturizăm. (…)

Când am rămas însărcinată primele două dăți, eram foarte tânără. Acum, la 36 de ani, sunt mult mai încrezătoare și comodă în pielea mea. Am beneficiat de pe urma unui an plin de oportunități de a gândi în profunzime, de a reflecta, de a reevalua anumite lucruri.

Suntem extrem de încântați de sosirea FIICEI noastre Luna Grace! Numele ei este cu adevărat special, fiind ales de ambii ei frați… Au numit-o cu atât de multă iubire. Azi a fost o celebrare frumoasă și intimă. Mulțumiri dragilor mei prieteni care au făcut evenimentul atât de special”, mai scria Karolina la începutul lunii martie, în mediul online.

Într-un interviu pentru Glamour, fostul model Victoria’s Secret a vorbit și despre actuala pandemie de coronavirus. A descris-o drept „un timp vulnerabil și intim pentru noi toți, pentru introspecție, mai ales pentru părinți. „Când dau naștere, dar și în timpul sarcinii, mă simt cu adevărat femeie. Îmi spun: «Wow. Pot să fac asta. Sunt atât de puternică.

Am născut acest copil, l-am purtat atâta timp, îl hrănesc la sân, am dat viață acestei ființe». (…) Mă simt ca Femeia Fantastică. Este dreptul nostru să ne bucurăm de această experiență. Celebrați. Documentați. Înrămați această experiență.”

