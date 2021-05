Mădălin Ionescu (50 de ani) a răspuns mai multor curiozități venite din partea urmăritorilor săi de pe Instagram. Printre multe altele, prezentatorul TV a fost întrebat dacă relațiile intime „,mai contează pentru el”, dar și dacă se va vaccina anti-COVID-19.

Din anul 2011, moderatorul TV este căsătorită cu jurnalista Cristina Șișcanu (36 de ani). Împreună au o fiică, Petra, în vârstă de 4 ani. Prezentatorul TV mai are alți doi copii, un fiu și o fiică, Ștefania (23 de ani) și Filip (17 de ani), dintr-un mariaj anterior.

Întrebat dacă relațiile intime „mai contează pentru el”, Mădălin a glumit: „Ți se pare că am vreo 70 de ani?”. Ulterior, întrebat dacă se va vaccina anti-COVID-19, moderatorul TV a declarat:

Mădălin Ionescu, despre vaccinul anti-COVID-19: „Eu nu prea cred că aceste substanțe experimentale sunt vaccinuri”

„Eu nu prea cred că aceste substanțe experimentale sunt vaccinuri. Sunt seruri anti-gripale, sunt niște seruri, dar nu prea sunt vaccinuri. Adică nu prea se potrivesc cu definiția vaccinului.

Sunt pro-vaccinare, sunt pro-știință, am însă o situație personală, am făcut boala serului în copilărie de la niște seruri anti-gripale și pentru mine ar fi foarte complicat. Adică aș risca enorm”.

În prezent, Mădălin găzduiește emisiunea Mădălin Ionescu Show, difuzată de Metropola TV. „Eu am citit doar câteva mii de studii și articole pe tema asta. În plus, am discutat cu reputați medici care pun sub semnul întrebării calitatea de vaccinuri a acestor seruri. Câțiva au fost prezenți în emisiunea mea.

Toți profesori universitari. Toți specialiști. Unul din ei, care este vicepreședintele Academiei de Științe Medicale din România, nu a exclus efecte adverse peste ani în cazul vaccinurilor Pfizer și Moderna, de exemplu”, a adăugat.

Vaccinul AstraZeneca, dezvoltat împreună cu Universitatea Oxford, face obiectul unor suspiciuni în mai multe țări după înregistrarea unor cazuri grave de tromboze (formare de cheaguri de sânge). În urma acestora, unele țări au decis să nu administreze serul la persoanele sub o anumită vârstă, relatează Digi 24.

Inclusiv în România, prof. univ. dr. Carmen Dorobăț a spus că susține suspendarea administrării acestui vaccin, așa cum s-a întâmplat în alte state, iar șeful secției de boli infecțioase a spitalului militar Carol Davila din București s-a pronunțat pentru încetarea administrării aceluiași vaccin.

Persoanele vaccinate trebuie să ceară imediat ajutorul medicilor dacă au dificultăți de respirație, durere în piept, umflarea picioarelor, dureri abdominale persistente, dureri puternice de cap sau vedere în ceață, mai informează Digi 24.

Sunt simptome ale unei reacții adverse petele mici apărute sub piele la locul injecției sau vânătăile în alte părți decât la locul injecției. Acestea ar putea fi semnele unei tromboze care pot să apară în primele două săptămâni după vaccinare.

