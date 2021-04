Alimentația corectă are un rol important în răspunsul organismului la vaccinul anti-COVID-19

Specialiștii în sănătate și nutriție sunt de părere că alimentația are un rol important cu privire la răspunsul organismului la vaccinul anti-COVID-19.

Nutriționiștii spun că peștele gras este voarte important în acest sens.

„Dacă am putea să consumăm foarte mult pește gras, ceea ce nu se întâmplă în alimentația românului, atunci poate am reuși prin alimentație să mai suplinim această vitamină D. De asemenea, expunerea la soare timp de 15-20 de minute ne-ar putea fi de folos pentru sinteza optimă de vitamina D. Ce trebuie să înțelegem legat de alimentație și de imunitate este că nu o să ne ajute un singur aliment, astfel încât să avem un sistem imunitar puternic. Până și proteina este importanată, pentru că din acei aminoacizi pe care îi aducem din proteine se vor construi ulterior anticorpii noștri”, a explicat specialistul în nutriție Adina Rusu, potrivit alephnews.ro.

Pe lângă alimentația sănătoasă, importantă este și activitatea fizică regulată pentru un răspuns optim al organismului la vaccin.

„Sportul îți asigură sănătate, previne bolile cardiovasculare, previne diabetul, îți întărește sistemul imunitar”, a spus instructorul de fitness Iancu Tiță.

Foto – 123rf.com