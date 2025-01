Cum a început povestea de dragoste dintre Victor Ponta și Daciana Sârbu. El a mai fost însurat, iar ea a avut o relație cu Mihai Morar

Victor Ponta și Daciana Sârbu au format timp de 19 ani cel mai mediatizat cuplu din lumea politică. Cei doi s-au căsătorit în anul 2006 și au împreună două fetițe, Irina, născută în 2008, și Maria, adoptată în anul 2020. Fostul premier mai are un băiat, Andrei, din căsnicia cu Roxana Ponta. După un mariaj lung, cei doi au ajuns la divorț.

Povestea de dragoste dintre Victor Ponta și Daciana Sârbu

Victor Ponta și Daciana Sârbu s-au cunoscut în urmă cu peste de 20 ani, pe vremea când amândoi activau în politică și făceau parte din PSD. Cei doi au fost la început buni prieteni, iar relația lor s-a dezvoltat într-o poveste de iubire.

Pe atunci, Ponta era căsătorit cu Roxana Ponta, cea care i-a dăruit un fiu, Andrei, în timp ce Daciana se afla într-o relație cu un voleibalist.

„Eu am cunoscut-o pe Daciana în politică, a fost europarlamentar înainte de a fi fiica lui Ilie Sârbu sau soţia mea”, spunea în urmă cu mai mulți ani Victor Ponta.

Cei doi s-au cununat civil la ambasada României din Beijing în cadrul unui eveniment restrâns, pentru ca mai apoi să organizeze o petrecere fastuoasă de nuntă în România, unde au fost invitate nume mari din lumea politică.

În anul 2008, cei doi au devenit părinții unei fetițe, Irina, acum în vârstă de 17 ani.

„E un copil foarte dulce și inteligent, cu simțul umorului”, spunea tatăl ei despre aceasta, în urmă cu câțiva ani.

În 2020, Victor Ponta și Daciana Sârbu au decis să mai adopte o fetiță, Maria.

Victor Ponta a mai fost însurat o dată

Victor Ponta a mai fost însurat în trecut cu Roxana Ponta, mama fiului său, Andrei. Cei doi au divorțat în anul 2004. Aceștia nu au dezvăluit niciodată motivele separării.

Fostul premiera și Roxana s-au cunoscut în liceu, unde s-au și îndrăgostit. În 2003 a venit pe lume fiul lor, însă căsnicia acestora a ajuns rapid la final.

După separare, băiatul a ajuns în grija mamei, dar politicianul s-a asigurat că nu îi lipsește nimic fiului său, acesta formând o strânsă legătură și cu surorile lui mai mici.

Daciana Sârbu a avut o relație cu Mihai Morar

Îninate de a-l cunoaște pe Victor Ponta și Daciana Sârbu a avut câteva relații. Aceasta s-a iubit în trecut cu Mihai Morar, însă relația lor a durat doar câteva luni, după ce s-au cunoscut la un târg.

„Ieşim împreună de câteva săptămâni. Nu îmi place să vorbesc despre viaţa mea personală. Este un start! Este o întâmplare că este o persoană publică. Putea foarte bine să nu fie. Este vorba de un om. Nu ştiu dacă este vorba de dragoste, ci mai degrabă de respect reciproc şi apreciere”, spunea la vremea respectivă omul de radio.

De asemenea, s-a zvonit că Daciana Sârbu ar fi avut o relație și cu Tudor Chirilă.

„L-am cunoscut în vară, când l-am rugat să mă ajute cu bilete la “Vreau să mă întorc bărbat”. Spectacolul a fost fascinant şi mi-am spus că ar trebui să îl cunosc mai bine pe Tudor. Ceea ce s-a şi întâmplat. E foarte talentat şi deştept, nu e fiţos şi pot să discut cu el aproape orice. Fără să spun nimănui, am pus busuioc sub pernă în noaptea de Bobotează ca să-mi visez ursitul, dar am avut coşmaruri. Mi-a plăcut foarte mult Tudor Chirilă, dar nu a fost să fie. Încep să cred şi eu că băieţii buni sunt luaţi”, mărturisea Daciana Sârbu în urmă cu mai mulți ani.

Victor Ponta și Daciana Sârbu au divorțat

Deși formau o familie de 19 ani, Victor Ponta și Daciana Sârbu au decis să se despartă. Divorțul ar fi avute deja loc, potrivit declarației de avere a politicianului.

Zvonuri potrivit separarea celor doi au apărut încă din septembrie 2024, dar de abia acum au putut fi confirmate. Mai mult, fostul premier a fost prezent la ceremonia de învestire a președintelui american Donald Trump, iar din imagini se poate observa că acesta nu mai poartă verighetă.

În timp ce Victor Ponta a revenit în partidul PSD, Daciana a ales să se retragă din politică și să-și deschidă o cofetărie în București.

