Mara Bănică, din nou pe masa de operație. Ce intervenție a suferit vedeta: „Nu-mi puteam ridica fetița în brațe”

Mara Bănică a ajuns, din nou pe mâna medicilor. Vedeta a suferit o nouă operație, din cauza unor probleme care au apărut la implantul de sâni.

Mara Bănică a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a vorbit despre ultima intervenție, dar și care au fost toate etapele care au adus-o în acest punct.

Mara Bănică a suferit o nouă operație la sâni

Totul a început în urmă cu mai mulți ani, când din cauza unui accident, Mara Bănică a rămas fără coastele din partea stângă. Din cauza faptului că nu îi plăcea cum arăta din punct de vedere estetic, vedeta a decis să își pună implanturi.

„În 2007 a fost prima operație. Aveam totul rupt pe stânga.. și mușchiul s-a rupt. Sânul meu stâng era jos de tot și celălalt era normal. Am făcut prima operație, după aceea am revenit. I-am ridicat a doua oară. A treia oară am zis să ii fac mai mari”, a spus Mara Bănică.

Peste timp însă, vedeta nu s-a mai simțit atât de bine. Din cauza greutății sânilor, Mara Bănică a început să aibă dureri mari de spate, motiv pentru care a decis să renunțe la implant.

„Am făcut o mare prostie acum niște ani. Sfătuiesc fetele să nu își mai pună implant. Erau atât de mari si grei că nu mai puteam de spate. Îmi pare rău că am avut silicoane prea mari. Nu am avut minte și nu am ascultat doctorul când eram tânără. Am zis că merge așa, nu a mers, a avut doctorul dreptate. Nu mai puteam ridica copilul în brațe, nu mai puteam sta de durere, durerea se ducea pe brațe, cervicala mă durea.”, a povestit Mara Bănică în emisiunea de la PRO TV.

Mara Bănică, despre accidentul care a adus-o în comă

În ediția de marți a emisiunii lui Cătălin Măruță, Mara Bănică a vorbit și despre accidentul cumplit care a adus-o în comă și în urma căruia a avut foarte mult de suferit. A fost momentul în care vedeta și-a pierdut coastele de pe partea stângă, motiv pentru care a fost nevoită să facă în anul 2007 operația la sâni.

„Venisem de la războiul din Irak și primisem o mașină cadou de la fostul meu director. Am condus-o o lună și m-am înfipt în stâlp din cauza unor gropi, la 50 de metri de casă. Am fost în comă, toate coastele rupte pe stânga, fractură de sold, splina scoasă..a fost ceva rau. Am simțit moartea”, a povestit Mara Bănică.

Mara Bănică, în doliu, după moartea tatălui

În urmă cu doar câteva luni, jurnalista a trecut printr-un alt episod tragic. Tatăl ei s-a stins din viață. Mara Bănică povestește că totul a început cu o simplă răceală. Tatăl ei și-a continuat activitățile normale, timp în care vedeta s-a ocupat ca lui să nu îi lipsească nimic.

„A răcit. M-am dus, i-am dus medicamente. Era răcit, spunea că l-a tras curentul. A scos câinele, totul normal. Într-o zi m-a sunat mama și mi-a zis că nu s-a mai putut îmbrăca, că a chemat ambulanța. Am mers acolo repde, erau două ambulanțe la el. Respira doar 25% și a ajuns direct la Floreasca. I-au făcut testul covid, iar la 24 de ore, când a ieșit testul și a aflat că e negativ a ajuns intubat la ATI”, a povestit Mara Bănică.

Vestea morții tatălui a căzut ca un trăznet în familia jurnalistei. Mara Bănică spune că cele mai dificile momente de după deces a fost cel de la slujba de înmormântare, dar și cel în care și-a văzut copilul plângând.

„Cele mai triste momente au fost la slujba de înmormântare și când a venit băiatul meu. Dima a fost crescut de tata. 8 ani l-a dus dimineață de dimineață la școală. Copilul meu e sensibil și și-a adorat bunicii. A suferit foarte mult. E greu să vezi un copil cum se zguduie de plâns”, a povestit jurnalista.