Tatăl Marei Bănică a încetat din viață. „Suntem șocați!” Mesajul dureros al jurnalistei

Mara Bănică (46 de ani) a făcut un anunț trist în mediul online. Tatăl jurnalistei s-a stins din viață, iar ea postat pe pagina personală de Facebook un mesaj emoționant în care își exprimă durerea și șocul decesului părintelui ei.

La începutul acestui an, pe 1 februarie 2022, jurnalista a adus pe lume o fetiță, Donca Maria. Mara Bănică mai are un fiu, Dima, din fosta relație. Jurnalista este căsătorită cu soțul ei, a cărui identitate nu vrea să o dezvăluie, din primăvara anului 2021.

Mara Bănică a dezvăluit prin ce provocări a trecut de când este din nou mamă. Vedeta de televiziune spune că a trecut prin multe nopți nedormite, iar în primele trei luni după naștere, nici nu a mai avut timp să iasă din casă.

Tocmai ce i-am schimbat medicamentele pentru colici, căci a plâns nopți la rând! Acum s-a potolit. I-am dat niște pastile din Germania și văd că-i merge mai bine. Am avut nopți în care am dormit doar 43 de minute și are faza medie de colici. Eu stau non-stop cu fetița. Am chemat deja la interviu o bonă, româncă. Am nevoie de cineva cu program 9-18.

Dar trebuie să-i placă și lui bărbată-meu. Eu, de o lună, am ieșit doar de trei ori din casă, asta cât a fost soțul meu în țară. În rest, sunt consemnată la domiciliu. Mi-am angajat, în schimb, un șofer pentru băiatul meu, Dima, care să-l ducă și să-l ia de la școală – a povestit Mara Bănică, acum câteva luni.