Mama Deliei, despre problemele de sănătate cu care se confruntă: „Nu mai am cum să lupt. Dumnezeu cu mila”

Gina Matache a declarat că acum nu mai ia niciun tratament și că a ales să uite de boală la Showbiz Report. Ea a spus că în continuare are dureri și nu poate folosi mâna afectată. Însă vrea să lase totul în voia lui Dumnezeu, fiind convinsă că își face mai mult rău îngrijorându-se.

„Nu mai am cum să lupt, nu mai vreau să mă duc în spitale”, a zis Gina Matache, citată de Spy News. „Nu mă mai duc, stau acasă liniștită, nu țin niciun tratament și Dumnzeu cu mila, cum o vrea așa face”.

Până acum, ea a căutat tratamentul pentru problema ei în mai multe locuri, dar a aflat că un tratament definitiv nu există nici în România, nici în altă țară. O speranță ar fi existat în Franța, însă acolo femeia nu este asigurată.

„Problema la mână e mai complicată decât credeam noi, nu prea există leac, nu prea avem practică, sunt lucruri puțin studiate”, a mai spus mama Deliei. „Mi s-a zis că mai mult nu se poate, deci ce poți să înțelegi. Nu există tratament”.

Femeia a spus că se descurcă greu, nemaiputând nici să gătească precum înainte, nici să își țină nepoții în brațe. Partea bună este că atât Delia, cât și sora ei, Oana Cosânzeana, o răsfață adeseori cu vacanțe.

„În Dubai am stat o săptămână”, a povestit ea pentru Antena Stars. „A fost superb, a fost vis. Au luat copiii o vacanță în care să nu stăm doar într-un singur loc, am bifat mai multe locații. Am fost cu Delia și cu Răzvan. Au fost locurile lor diferite și mi-au zis: ”Hai mama, să guști și tu”. M-au dus pe unde știau ei că este de văzut ceva deosebit. Eram ca un copil care a văzut pentru prima oară nu știu ce minunăție”.

Foto: Instagram