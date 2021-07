Alina Pușcaș și soțul ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, au împreună trei copii, un fiu și două fiice, Alexandru (5 ani), Melissa (2 ani) și Iris (1 an). În prezent, copiii perechii se află într-o vacanță de o săptămână la munte.

Alina Pușcaș, îngrijorată pentru copiii ei: „Am conștientizat un lucru foarte grav”

„Ieri am dus copiii la munte pentru o sesiune de o săptămână de relaxare și aer curat. Este și o sesiune de relaxare pentru noi părinții, 7 zile doar noi doi, să sperăm. Am constatat, în schimb, că această relaxare nu o să fie așa cum ne-am dorit-o. Am conștientizat un lucru foarte grav când am ajuns în Sinaia.

Localnicii erau foarte speriați pentru că urșii se plimbă prin curțile lor într-o veselie. Când mă pregăteam să plec spre București, în curte se plimbau o mamă urs cu un ursuleț. Da, sunt drăguți în mediul lor, dar nu când ai copii mici care nu conștientizează pericolul. Oare ce trebuie să mai facem? Cât mai trebuie să așteptăm?

Eu încerc să refuz să accept că în România se schimbă ceva numai în cazul în care apar tragediile, exact cum a fost cazul Colectiv. Chiar suntem în situația în care în problema urșilor este un fel de ruletă rusească?

Mă întreb dacă cei care decid aceste legi legate de protecția urșilor ar fi în situația în care unul dintre membrii familiei ar fi ucis de un urs, ar mai proceda la fel? Oare cum ar fi?”, a mărturisit prezentatoarea TV în mediul online.

În mai 2021, Alina a dezvăluit că are niște reacții alergice agresive. „Sunt într-o situație destul de nasoală cu alergiile. Nu plâng, așa este reacția, destul de agresivă. (…) M-am ales cu aceste reacții alergice prin 2018-2019, dar au debutat cu strănuturi, ceva destul de banal. Ei bine, până în momentul de față au tot crescut în intensitate.

Aseară am trăit cam cea mai gravă formă a alergiei de până acum, în timp ce veneam în mașină cu copiii de la grădiniță. Mi s-a blocat respirația, am făcut tahicardie instant, mi s-au umflat tâmplele, nasul, nu mai vedeam bine în fața ochilor. Bineînțeles că astfel am avut și primul atac de panică, nu știam cum se manifestă el.

Chiar și tusea asta este mulțumită alergiei. Cert este că toate astea se întâmplă după ce ieri am luat două antihistaminice, am folosit și spray nazal, picături de ochi, e deja mult mai complicat. (…)

Se pare că am nevoie de un tratament personalizat de o lună de zile. Este o listă destul de lungă de medicamente și seruri pe care le voi folosi. (…) Medicul mi-a spus că la mine alergia a ajuns la un cu totul alt nivel, chiar s-a speriat, să fiu sinceră.

Cu siguranță va începe să mă afecteze tot mai tare pe partea asta de inimă, urechi înfundate, tahicardie, și nu se poate rezolva cu antihistaminice”, a dezvăluit Alina Pușcaș în mediul online.

Foto: Instagram