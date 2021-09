Magda Pălimariu (42 de ani) s-a căsătorit pe 21 august 2021. Invitată în emisiunea „La Măruță”, prezentatoarea rubricii meteo a știrilor Pro TV a vorbit despre nuntă.

Magda Pălimariu, despre nuntă: „Nu a fost cu emoții”

„Din cauza pandemiei, nu am a avut loc și petrecerea de nuntă, va urma. (…) Nu am avut emoții. Ne-am liniștit în ziua aceea, pentru că ne-am dorit atât de mult să se întâmple acest eveniment încât într-adevăr, în acea săptămână, au fost multe lucruri de rezolvat, alergătură, foarte, foarte multe, multă agitație”, a povestit Magda.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

„Așadar, de ziua mea, pentru că a fost ziua mea cu o zi înainte, am tras linie, ne-am așezat la masă și am fost de acord amândoi să ne liniștim și să ne bucurăm de eveniment. Nu a fost cu emoții. A fost exact așa cum ne-am dorit amândoi. Am avut vreme superbă”, a continuat.

„Aș putea spune că a fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. (…) Nu prea simt eu nevoia să vorbesc despre lucrurile personale, ca să spun așa, dar numele meu în spațiul public va rămâne același. În buletin e schimbat deja, e adevărat, dar în viața publică voi rămâne cu același nume”, a mai spus.

„Am reușit să plecăm în vacanță înainte de eveniment, în Marbella (n.red. Spania), locul nostru preferat. Apoi am plecat după ce ne-am căsătorit două zile la Iași, după care în Norvegia”, a mai povestit Magda.

Magda a purtat două rochii. Una dintre acestea a avut un umăr gol, iar cea de-a doua a fost mulată, cu mâneci lungi, umeri bufanți și un decolteu în formă de inimă îmbrăcat în dantelă. Prezentatoarea și-a accesorizat prima ținută cu o tiara, iar pe cea de-a doua cu o diademă cu perle.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Theo Rose are COVID-19. Solista a mai fost infectată cu noul coronavirus în noiembrie 2020

Oana Radu și Cătălin Dobrescu au aniversat un an de căsnicie. Ce spune cuplul despre copii

Cum își împart Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sarcinile care țin de casă și copii. „E un tată foarte implicat”

Acesta este cel de-al doilea mariaj al jurnalistei. „Relația cu fostul meu soț a durat cinci ani, iar căsătoria noastră un an. Nu mi se pare că este o perioadă foarte scurtă și nu cred că ceilalți patru ani petrecuți împreună se anulează în favoarea unui an în care am fost căsătoriți cu acte. A fost o relație extraordinară”, mărturisea Magda în noiembrie 2017, pentru Click!.

„Peste divorț și alte momente grele de genul acesta cred că putem trece cu adevărat abia după ce reușim să ne cunoaștem pe noi înșine. Atunci când realizăm că puterea vine din interiorul nostru, că la noi este cheia pentru a merge mai departe. Dar e nevoie de timp și de maturizare pentru asta”, mai spunea prezentatoarea TV în februarie 2021, pentru revista Avantaje.

Înainte de a lucra în televiziune, Magda a fost model. „A fost un job care s-a consumat atunci, în timpul facultății. Eu am studiat Litere, apoi Jurnalism, iar oportunitatea de a lucra în media a venit mănușă. Cred că, pur și simplu, așa a fost să fie, ăsta era drumul meu și mă bucur că a fost așa”, mai spunea Magda, tot pentru revista Avantaje.

„Pentru mine, iubirea este esența vieții, și aici mă refer la iubirea care vine din străfundurile ființei. Cea care apropie oamenii într-o conexiune și care, în cele din urmă, este un mister… Așa că, da, sigur cred în iubire! Cu atât mai mult cu cât știu că am atâta dragoste de dăruit.

În același timp, îmi dau seama că există oameni care, în urma decepțiilor în dragoste, se închid în ei și ajung să fie dezamăgiți de viață în general, intrând astfel într-un cerc vicios. Iar singura șansă de ieșire este, culmea!, tot dragostea”, mai povestea Magda în 2020, pentru revista VIVA!.

Foto: Instagram