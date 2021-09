Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aniversat anul acesta 9 ani de relație și 6 de mariaj. Perechea are două fiice, Rita (3 ani) și Vera (1 an).

Cum își împart Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sarcinile care țin de casă și copii. „E un tată foarte implicat”

Laura urmează să susțină un turneu în țară cu piesa de teatru Rude cu nevastă-mea. „Soțul care stă acasă cu copiii nu este bonă, este tată. Bona e altceva. El e tată. Și-a dorit copiii, îi iubește. Cosmin e un tată foarte implicat dintotdeauna”, a declarat actrița recent, în emisiunea La Măruță.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

„Are o perioadă extrem de aglomerată și el. Lucrează de acasă, dar lucrează noaptea, pentru că el nu lucrează singur, ci cu niște oameni. Le mulțumesc și lor, celor care stau noaptea cu el. La 3 noaptea a venit în pat aseară. L-am întrebat de dimineață la cât a venit. Se mai trezește și Vera noaptea…”, a continuat.

„Dimineața să vezi ce maraton e la noi în casă. Avem două băi, dar nu ne ajung. Rita are 3 ani și merge la grădiniță de două săptămâni, iar Vera are 1 an și merge la creșă. Plec în turneu câte două zile sau trei pe săptămână și doar în anumite zile dorm peste noapte acolo”, a mai spus.

„La un moment dat, îi ziceam lui Cosmin: «Măi, dar noi ne mai dorim un copil în tot haosul ăsta?». Noi simțim că ar mai intra un pui mic, știi? Pentru că au plecat fetele, la grădiniță, la creșă… E casa goală. Noi nu avem ajutoare. Nu avem bonă. Recunosc, la curățenie ne ajută cineva, dacă avem o situație, dar în general nu am avut surprize”, a completat.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Laura Cosoi și soțul ei au aniversat 9 ani de relație. Cum a fost cerută actrița în căsătorie

Cum se menține Laura Cosoi în formă după două sarcini

Laura Cosoi, despre ultimele clipe din viața tatălui ei: „M-a sunat să-mi spună…”

Într-un interviu oferit revistei OK! Magazine, întrebată dacă soțul ei se vedea tată de fată sau de băiat, Laura a completat: „El e mai pragmatic și a zis că e foarte greu să spui ce-ți dorești atâta timp cât nu poți controla. Vedea și un băiețel. De altfel, nu vrem să ne oprim, ne mai dorim copii”.

Într-un interviu oferit în toamna anului 2020, actrița dezvăluia de asemenea că își dorește să devină mamă din nou. „Sigur că da, dacă ne dă Dumnezeu. Indiferent de cum va fi, eu îmi doresc și al treilea copil. Adică nu eu, noi ne dorim și al treilea copil”, a spus Laura atunci, tot în emisiunea La Măruță.

Cuplul se cunoaște din 2003, însă abia în 2012 a început povestea lor de dragoste. În ochii actriței, Cosmin era un bun prieten, însă și un „Don Juan” încă nepregătit să-și întemeieze o familie.

„Când a împlinit 35 de ani, iar eu aveam 29, l-am sunat să îi spun «La mulți ani!» și i-am zis că e veșnicul adolescent, nu se gândește la familie, la copii, și el mi-a dat un răspuns care m-a pus pe gânduri: «Dar tu nu te simți deloc responsabilă de statutul ăsta al meu?». Am rămas șocată, chiar mi s-a părut impertinent. Am zâmbit, m-am făcut că plouă și așa a rămas”, a mai dezvăluit Laura.

Foto: Instagram