Laura Cosoi (38 de ani) este mama a două fiice, Rita (2 ani) și Vera (1 an și jumătate), din mariajul cu omul de afaceri Cosmin Curticăpean. De curând, în mediul online, actrița le-a împărtășit urmăritorilor ei cum se menține în formă, deși este „nedormită de câțiva ani”.

Cum se menține Laura Cosoi în formă după două sarcini

„Pur și simplu sunt nedormită… de câțiva ani. Pot spune că m-am obișnuit, dar asta nu înseamnă că nu mă simt obosită uneori. Astă noapte m-am trezit de cel puțin 5 ori pentru Vera și, colac peste pupăză, Rita s-a trezit la 6.

Îmi propusesem să ies la alergat, dar numai gândul mă obosea și mai tare. Cu toate astea, am reușit performanța de a mă mobiliza și am făcut o alergare de 30 de minute, plus streching 15-20 min.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Am crezut că nu voi da randament, dar a fost mult mai bine decât m-am așteptat. Vremea asta cu soare mi-a amintit și de orele de sport din liceu, pe care le-am făcut cu tata… Tind să cred că noile generații nu mai fac sport ca pe vremea noastră. Sau mă înșel? Sunt puțin îngrijorată la gândul ăsta în ceea ce le privește pe fete…”, a scris Laura pe Instagram.

Care este meniul ei zilnic

„Mi se pare că se pune o presiune mare și nedreaptă pe femei să arate impecabil imediat după naștere, când important e să fie ele și copiii bine. Uneori, chiar mamele se compară cu alte femei și ajung să se supună singure la regimuri draconice de slăbit. În cazul meu, nu am făcut ceva deosebit”, mărturisea Laura la început de 2021.

Citește și:

Mădălin Ionescu, despre vaccinul anti-COVID-19: „Eu nu prea cred că aceste substanțe experimentale sunt vaccinuri”

Andra, despre recuperarea după COVID-19: „Nu-mi doresc să mai trec prin așa ceva”

Adolescența Iuliei Albu, marcată de bullying: „M-am lovit de atât de multe preconcepții”

„Am două mese consistente pe zi, dimineața și în jur de 17:00 – 17:30. Gustările constau în morcov crud, fructe proaspete sau uscate, semințe, alune, migdale, etc. Unele fructe balonează. Pe acelea nu le consum după ora 17:00.

După 18:00 nu mai mănânc nimic. Seara beau un ceai, iar dacă chiar simt nevoia să mănânc ceva, iau un biscuit fără zahăr. Mănânc multe salate și crudități. Îmi fac smoothie-uri. Beau multă apă (sunt și mai aproape de baie și îmi permit)”, a mai scris Laura Cosoi, pe blogul personal.

Ce nu mănâncă Laura

„Mă trezesc dimineața și beau un pahar de apă cu lămâie. Nu mănânc pâine. Nu mănânc dulciuri aproape niciodată. Nu-mi plac. Fac sport. Nu mănânc niciodată după ora 18:00. Beau cafeaua fără zahăr. Folosesc produse bio-organice”, mai declara actrița în urmă cu câțiva ani.

Foto: Instagram