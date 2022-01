Lucian Viziru, în spital de Revelion. Artistul a fost suspect de infarct

Lucian Viziru a început anul 2022 pe un pat de spital, acolo unde se află internat din 31 decembrie. Artistul a povestit cu ce probleme de sănătate se confruntă.

Lucian Viziru a publicat un video pe canalul său de Youtube, chiar din salonul de spital unde și-a petrecut Revelionul. Acesta se află internat din data de 31 decembrie, cu suspiciunea de infarct. Artistul a avut dureri puternice în piept și a chemat Ambulanța, iar medicii încă fac investigații. De asemenea, acesta a mai spus că s-a confruntat cu atacuri de panică și palpitații.

S-a crezut că am făcut infarct pentru că am avut dureri mari în capul pieptului și pentru că durerea se ducea undeva în jos, pe brațul stâng. Ulterior au zis că nu e așa. La primele analizele de inimă enzimele au ieșit negative, și-a început Lucian Viziru mărturisirea.

Eu sunt în momentul ăsta în spital. Sunt aici de pe 31 decembrie 2021. Revelionul l-am făcut aici. Da, sunt un norocos… (…) Nu m-am simțit bine în ultimele trei-patru zile, am avut atacuri de panică, mă gândeam că am făcut infarct și mor, că îmi crapă inima.

După primele analize la inimă, medicii i-au spus că nu a fost infarct și urma să fie externat. Însă următoarele analizele au ridicat din suspiciunea de infarct. Artistul speră totuși că va putea pleca curând acasă.

Enzimele au ieșit pozitive două zile la rând, ceea ce ducea din nou la povestea cu infarctul. Astăzi am fost mutat din salonul de Terapie Intesivă înapoi în salonul în care am fost prima zi. Nu știu cât o să mai țină chestia asta (…) Vreau și eu acasă. Ieri și alaltăieri nu am avut voie să mă mișc din pat, a mai spus artistul, care a dezvăluit că acum se simte mai bine.