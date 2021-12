Ce nu știa nimeni despre Florin Dumitrescu: „La 17 ani câștigam de trei ori mai mult ca mama”

Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai apreciați bucătari chefi din România, dar puțini știu ce făcea el la începutul carierei.

Florin Dumitrescu are 34 de ani și este căsătorit cu Cristina din anul 2014, alături de care are și două fetițe. Deși toată lumea îl asociază cu rolul savuros de jurat pe care îl are în cadrul emisiunii „Chefi la Cuțite”, puțini știu cum a început cariera sa.

La 14 ani, Florin Dumitrescu a decis că vrea să muncească. Inspirat de un bucătar italian văzut la televizor, el a știut că vrea să devină bucătar. Tatăl său i-a sprijinit ideea, ajutându-l pe fiul său să se angajeze într-unul dintre cele mai bune restaurante din București. Una dintre îndeletnicirile sale pe vremea când lucra acolo era să curețe cartofi, lucru de care nu își amintește cu drag.

„Era o cameră de 3 pe 4 plină cu cartofi noi în saci”, a explicat Florin Dumitrescu, conform SpyNews. „Treaba mea era să spăl fiecare cartof în parte cu buretele sub jet de apă. Ţin minte că m-am apucat la 11.00 ziua, iar la 10.00 noaptea terminasem abia doi saci. Când am ieşit de acolo eram disperat, am plecat plângând, aşa am ajuns acasă. A fost traumatizant, nu mai voiam să mă întorc”.

Dezamăgit de bucătarii din România, Florin Dumitrescu a plecat în Italia. Acolo a învățat să gătească și să mănânce. „În momentul în care înveţi meniul unui restaurant, schimbă restaurantul, nu ai de ce să mai stai acolo”, a spus el. „După ce ajungi să fii foarte tare, adică să ştii să găteşti orice în mai multe feluri, atunci oricine îţi va da oricât ceri”.

Trei ani mai târziu de la momentul când curăța cartofi, Florin Dumitrescu a ajuns să câștige mult mai bine decât părinții lui. „La 17 ani, ca bucătar, câștigam de 3 ori mai mult ca mama”, a povestit el.

A avut însă parte și de gafe în bucătărie: „Am scăpat o tavă cu mâncare pe jos în timpul service-ului şi am dat foc la o bucătărie. Norocul meu a fost că cineva a fost pe fază şi paguba n-a fost mare. În rest, nu prea, am mai întârziat mese, au fost scandaluri”.

