Lola Young a leșinat pe scenă, în timpul unui festival. Momentul, surprins de camerele de filmat

Lola Young, o cântăreață de 24 de ani din Marea Britanie, a leșinat pe scenă, în timpul unui concert susținut în cadrul festivalului All Things Go ce s-a desfășurat la New York. După câteva ore, cântăreața și-a anunțat fanii că și-a revenit și se simte bine.

Lola Young a leșinat pe scenă

Lola Young cânta la festivalul All Things Go când a părut să-și scape microfonul și să cadă pe spate. Incidentul a stârnit îngrijorare în rândul fanilor și al altor artiști prezenți la eveniment.

Într-o declarație postată pe rețelele de socializare, Young i-a liniștit pe fani și le-a mulțumit pentru mesajele de susținere.

„Salut, pentru oricine a văzut concertul meu de astăzi la All Things Go, sunt bine acum. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul, Lola”, a scris ea pe Instagram.

Ce s-a întâmplat cu artista

Videoclipurile postate pe rețelele de socializare în care interpretează piesa Conceited de pe al doilea album al său, This Wasn’t Meant For You Anyway, o arată părând debusolată pe scenă, înainte de a se prăbuși pe spate.

Mai devreme în concertul ei, Young le-a spus celor prezenți la concert că „a avut câteva zile dificile” din cauza unei „chestiuni sensibile”, notează BBC.

Ea a adăugat că „uneori viața îți aruncă lămâi”, dar trebuie „să faci limonadă”.

Cântăreața din sudul Londrei își anulase anterior un concert la Prudential Center din New Jersey, ce trebuia să aibă loc vineri.

Urcând pe scenă pentru a cânta după Young, rapperul Doechii a făcut publicul să strige „te iubim, Lola” în semn de susținere.

Doechii a numit-o „o artistă incredibil de talentată” și a subliniat că aceasta nu se simțea bine înainte de spectacol.

Lola Young este o fostă elevă la Brit School for Performing Arts and Technology, o școală britanică de arte performative și creative care are absolvenți muzicali notabili, printre care Adele, Jessie J și Raye.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Loa Young

Sursă foto: Instagram

