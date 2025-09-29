Gabi Tamaș, despre experiența de la Asia Express. Ce i-a fost cel mai greu să accepte: „Nu lipsa mâncării era problema”

Gabi Tamaș a vorbit despre experiența Asia Express. El a făcut echipă cu Dan Alexa și s-au dovedit a fi printre cei mai puternici concurenți din emisiune. Ce i-a lipsit cel mai mult fostului fotbalist în reality show.

Gabi Tamaș, despre lipsurile de la Asia Express: „A fost o competiție foarte grea”

Asia Express îi ține pe telespectatori cu sufletul la gură. Show-ul arată 9 echipe care trebuie să treacă printr-o serie de provocări, inclusiv să își găsească singuri cazare și mâncare în timp ce încearcă să rezolve anumite misiuni.

Gabi Tamaș a vorbit într-un interviu pentru Libertatea despre experiența prin care a trecut în Asia Express. El a spus că a fost o competiție foarte grea și nu lipsa mâncării a fost problema principală.

„Amintirile, vă dați seama… A fost greu! Ceea ce se vede la televizor, cred că… Lumea zice: «Lasă, că au ei ce să facă acolo»! Dar nu-i adevărat. A fost o competiție foarte grea și mai ales faptul că noi am fost crescuți altfel. Adică aveam ce să punem pe masă.

La «Asia Express», cu un euro nu prea te descurcai. N-aveai mâncare, dar mâncarea puteai să treci foarte repede peste ea, pentru că aveai misiuni în fiecare zi și erau misiuni de lungă durată, ore în șir trebuia să te duci să alergi”, a spus fostul fotbalist.

El a vorbit despre faptul că a avut cele mai mari dificultăți când a venit vorba despre cazare.

„Și cazarea… Cazarea a fost un hop al nostru. Hai să spunem că în primul sau în al doilea episod am dormit cel mai rău. În Filipine! În Filipine am dormit, cred că era o ladă… Dan a dormit pe jos, era o cămăruță. Noi eram dispuși să dormim și în parc, credeți-mă, numai să nu mai căutăm cazare”, a spus Gabriel Tamaș.

El a vorbit despre faptul că și Florin Stamin, coechipierul Ralucăi Bădulescu a spus că cele mai grele lucruri de suportat în competiție au fost condițiile privind toaleta.

„WC-ul. WC-ul și dușul. În Filipine, credeți-mă, era WC-ul până la gleznă. Ei fiind mici, noi fiind mari… Florin Stamin a zis la fel. Asta era cel mai greu. Dușurile și toaleta”, a spus Gabi Tamaș pentru Libertatea.

Nu și-a făcut prieteni la Asia Express

Gabi Tamaș a vorbit despre faptul că nu și-a făcut prieteni. El și Dan Alexa și-au văzut de misiunile lor și nu au avut prea multă treabă cu celelalte echipe.

„Nu aveam noi treabă cu celelalte echipe. Noi ne-am văzut doar de distracția noastră, pentru că de asta am ales să mergem la «Asia Express», să încercăm să trecem peste niște momente grele, dar cum știm noi mai bine, adică distrându-ne”, a mai spus fostul fotbalist.

