Cum era poreclit Anghel Damian de Lia Brugner în timpul relației. „Acum, prietenii intimi îmi spun la fel!”

Anghel Damian (30 de ani), actualul iubit al lui Theo Rose (24 de ani) a dezvăluit recent un detaliu inedit din perioada când era într-o relație cu actrița Lia Brugner (52 de ani). Lia și Anghel au format un cuplu timp de nouă ani, în ciuda diferenței mari de vârstă dintre ei.

Eu am învățat enorm de mult de la ea. Ne-am cunoscut pe scenă, unde am avut o relație antagonică, dar în viață a fost altceva. Trăim împreună, lucrăm împreună, e o relație fericită și armonioasă. Asta-i tot ce contează – a dezvăluit actorul, în emisiunea “La Măruță”.

Anghel Damian a avut în trecut probleme cu greutatea și din acest motiv amicii îi spuneau “Grasu”. Dar Lia Brugner, care îi era iubită, a ales o altă poreclă pentru el, ce face referire la alt detaliu legat de aspectul fizic al actorului – culoarea ochilor. Anghel Damian are ochii deschiși la culoare, așadar marea actriță îl alinta cu apelativul de “Husky”. Actorul spune că prietenii săi apropiați îi spun și acum Husky.

În adolescență, cam până pe la 15 ani, eram poreclit Grasu. Apelativul vorbește de la sine. Eram gras bine, aveam cam 94 de kilograme. Acum, prietenii intimi îmi spun Husky, poreclă dată de Lia, și cred că are legătură cu ochii. Sau comportamentul. Sau amândouă – a dezvăluit Damian, pentru viva.ro .

Anghel Damian este în prezent iubitul cântăreței Theo Rose (24 de ani). După ce relația celor doi a ieșit la iveală, Lia Brugner a spus că materialele apărute în presă ce au ca subiect cuplul momentului – Theo și Anghel – nu reprezintă “genul lei de lectură”.

Nu e genul meu de lectură și nici nu va începe să fie de acum încolo. Eu nu sunt protagonistă a nimic, nici măcar nu știu despre ce vorbiți. În al doilea rând înțeleg că este dintr-o zonă de cancan… Scuze, am goluri mari în cultură, dar de golul de cultură cancan nu mi-e rușine.

Eu nu am făcut nicio declarație ever privind viața personală. Dacă dumneavostră îmi arătați interviuri în care povestesc despre viața personală, eu le mănânc. Chiar nu simt nevoia să știe lumea, nu am nicio treabă cu genul ăsta de situație…- a declarat actrița Lia Bugnar, pentru fanatik.ro.