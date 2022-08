Narcisa Suciu, externată după operația dificilă prin care a trecut. „Nu mulți ar fi scăpat din povestea asta!” Cum se simte artista

Narcisa Suciu (47 de ani) trece printr-o perioadă delicată și dificilă. La sfârșitul lunii iulie, cântăreața a fost operată de urgență, după ce i s-a făcut rău în timp ce se întorcea de la un concert din Baia Mare, în București. Artista a povestit că i-a spart un apendice și a făcut septicemie. Operația la care a fost supusă a fost complicată și a durat patru ore.

Am ajuns la spital, nu mai puteam, am ales un spital despre care știam că are cameră de gardă. M-au consultat, mi-au făcut toate analizele posibile, am venit un domn chirurg care mi-a spus că ar trebui să intrăm în operație acum, că e urgență de grad zero. (…) Aveam un apendice perforat explodat. Practic tot abdomenul meu era un puroi.

Am intrat în operație… atât de norocoasă am fost să fie de serviciu doamna doctor Daniela, medicul anestezist. A fost magică. M-a intubat fără să îmi atace absolut nimic, în niciun fel gâtul. M-am trezit lucidă, fără dureri de cap. Mi-au zis oamenii că operația a fost foarte urâtă, erau șanse să nu mai fiu. A durat vreo patru ore și începem tratamentul. În ultimele zece zile eu am fost în spital.

Am fost în septicemie. Analizele mele de după operație arătau foarte rău, indicele de septicemie era foarte mare, era ca și cum pa, mor – a povestit Narcisa Suciu la momentul respectiv, într-o postare pe pagina sa de Facebook.