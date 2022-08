Mihaela Rădulescu a împlinit 53 de ani. Cum se menține vedeta într-o formă fizică de excepție

Mihaela Rădulescu se numără printre vedetele care par să fi descoperit secretul tinereții fără bătrânețe. Vedeta a împlinit pe 3 august vârsta de 53 de ani, dar nu-și arată vârsta, ea reușind să se mențină într-o formă fizică excelentă.

Mihalea Rădulescu este adepta intervențiilor estetice, iar de-a lungul anilor a apelat la diverse proceduri de înfrumusețare de care nu se ferește să vorbească. Pe lângă toate acestea, vedeta are și un stil de viață sănătos și disciplinat, nu consumă alcool și practică frecvent sport.

„Vreau să îmbătrânesc ca tine”, „Superbă”, „Incredibil cât de mișto ești”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fani la o postare a vedetei în costum de baie.

Prezentatoarea de televiziune a recunoscut că și-a făcut implanturi mamare, o operație de rinoplastie, a spus că și-a făcut microlifting chirurgical și injecții cu botox în ten și buze.

Le povestesc pe toate. Când mi-am schimbat nasul, a știut toată țara. Deci, ceea ce am simțit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviință să dau explicații suplimentare. Cui m-a întrebat, i-am explicat. (…) Eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi și spre binele nostru. Și le fac de câte ori o să am chef – spunea Mihaela, în vara anului 2021, pentru Click!.