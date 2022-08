EXCLUSIV. „Nu am luat niciodată ideea celebrității în serios”. Ce nu știe, încă, lumea despre Cosmina Păsărin

Cosmina Păsărin (39 de ani) este un nume sonor în showbiz-ul autohton. Optimistă, energică, mereu cu zâmbetul pe buze și întotdeauna naturală, Cosmina și-a încântat de-a lungul timpului publicul cu prezența sa tonică și joivială.

Vara lui 2022 a venit pentru Cosmina cu un proiect profesional de care este tare mândră și bucuroasă. Ea face parte din trio-ul care prezintă îndrăgita emisiune de la Pro TV, alături de Majda și Emily Burghelea.

Așa că noi am profitat de revenirea ei pe sticlă și am invitat-o la o discuție deschisă, pentru a o convinge să ne spună ceva ce, încă, nu știe nimeni despre ea.

Ce faci? Cum a fost pentru tine vara aceasta, fără atât atât de multe restricții ca anii trecuți?

A fost și este o vară trăită intens și așa sper să rămână. Pentru mine, această vară are o însemnătate aparte și pentru că prezint emisiunea “Vorbește Lumea”, un proiect care îmi aduce multă bucurie.

Ce părere ai despre mărturisirile făcute de actrița Viorica Vodă cu privire la hărțuirea sexuală din industria filmului și a teatrului? Ai trecut vreodată prin vreo astfel de experiență?

Astfel de povești mă întristează teribil. Nu înțeleg de ce noi, oamenii, nu ne respectăm, de ce ajungem în astfel de situații și de ce le încălcăm limitele celor din jur. Nu vă voi spune dacă am trecut sau nu prin astfel de întâmplări, dar vă pot spune că dezaprob aceste comportamente abuzive care au consecințe grave și pot provoca persoanelor implicate traume uriașe.

Ești o femeie frumoasă. Te lovești des de prejudecăți din cauza aceasta?

Mulțumesc pentru compliment! M-am lovit de tot felul de prejudecăți și pentru că am auzit de toate, acum sunt în faza în care activez imediat mecanismele de apărare. Nu mai aud nimic și n-am ce să discut cu oamenii care au astfel de prejudecăți. Nu lupt să îi conving de ceva și nici nu îi vreau în preajma mea. End of story!

În luna octombrie, schimbi prefixul. Te sperie acest lucru?

În niciun caz. N-am o viață perfectă, am și zile proaste, dar trăiesc din plin una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții. Nu aș schimba nimic, nu mă sperie nimic și nu aș vrea să fie altfel.

Este faima un obstacol în relațiile cu ceilalți? Sunt momente în care îți dorești să nu fii celebră?

Nu, pentru că eu nu am luat niciodată ideea celebrității în serios. N-am o viață de superstar, așa cum vezi prin filme. Fac lucruri obișnuite, muncesc, cunosc mereu oameni noi, râd, plâng, dansez, ies la petreceri, socializez și am în grupul de persoane apropiate oameni care gândesc și trăiesc exact ca mine, cărora nu le pasă de aceste concepte.

Dacă au existat oameni care au văzut expunerea ca pe un obstacol, aceia nu sunt oameni cu care eu sunt pe aceeași lungime de undă și nu putem crea nimic împreună.

În relația de cuplu, ce nu i-ai ierta niciodată partenerului?

Multe lucruri nu tolerez, însă în fruntea listei se află abuzul fizic/verbal și infidelitatea. Nu aș neglija aceste aspecte, iar apariția lor ar duce imediat la încheierea relației.

Crezi în karma? Oamenii vin în viețile noastre pentru că îi merităm într-o mai mică sau mai mare măsură?

Cred că oamenii vin în viețile noastre pentru a ne ajuta să învățăm niște lecții importante. Nu ne place prezența unora dintre ei și nu înțelegem de ce îi întâlnim, dar ei ne oferă șansa de a evolua și ne împing să facem schimbări majore. Poate fi acest mod de gândire un mod care ne ajută să găsim mai ușor calea către acceptare, depinde ce alegem. Unii adoptă această gândire, alții aleg să îi învinovățească pe cei care vin în viețile lor și produc deranj.

Când alegem să blamăm, partea negativă este că ajungem destul de repede în sfera victimizării, o zonă foarte periculoasă în care există șanse mari să rămânem blocați dacă nu schimbăm ceva. Și eu am procedat așa de multe ori și am fost împinsă astfel să fac niște schimbări în mentalul meu ca să-mi pot continua viața.

Cum definești o relație toxică? Spuneai acum ceva vreme că și tu ai trecut prin așa ceva.

Relația toxică este o relație extrem de obositoare și traumatizantă. Este acea relație în care ești mai mult trist și există foarte multe momente de dezechilibru care, efectiv, îți storc toată energia. Vorbim despre momente în care tu simți că nu mai exiști, în care îți sunt ignorate nevoile și dorințele. Certurile nu lipsesc din program, pacea și echilibrul lipsesc, iar manipularea și confuzia își fac des simțită prezența.

Bineînțeles, putem adăuga aici și episoadele de violență și infidelitate care se repetă constant.

La aceste episoade eu nu am ajuns și nici nu vreau să ajung vreodată, însă am avut parte de relații toxice pe care le-am întreținut prin simpla prezență. N-am știut în acele momente că trebuie să ies din ele. Am crezut că sunt doar niște etape mai grele care vor fi depășite, însă nu a fost deloc așa. Nu știm mai nimic despre relații, credem că așa trebuie să fie și încurajăm aceste tipare până într-o zi când atingem limita de jos și suntem forțați să luam decizii importante.

Ce mă bucur acum că am ajuns și eu la acea limită. Așa am înțeles că nu fac ce trebuie, că nu sunt unde trebuie și că este absolut necesar să schimb ceva. Lecțiile au fost dure și greu de acceptat, însă mi-au schimbat total percepția despre viață și relații.

Ce trebuie să facă un bărbat ca să te impresioneze?

Un bărbat matur, cu suflet bun, cu mult bun simț și responsabil, care are intenții bune mă va impresiona întotdeauna și mă va face să fiu deschisă către o relație.

Dar dacă îți pică ție cu tronc un bărbat, la ce “arme” apelezi pentru a-i stârni interesul?

Ha, eu nu umblu înarmată. Nu fac nimic pentru a stârni interesul cuiva pentru că nu îmi place să forțez lucrurile. Mă port natural – asta e tot ce fac – și nu apelez la tehnici de seducție speciale.

Ba mai mult, dacă un barbat își manifestă interesul, îl las pe el să înceapă și să conducă jocul seducției.

Poate că unii ar spune că sunt o persoană care are o gândire rigidă, ca poate aș putea și eu să fac primul pas, însă prefer să îi las acelui bărbat ocazia de a își manifesta din plin energia masculină. Dacă există o conexiune între noi, cu siguranță, toate aceste etape vor fi parcurse cu multă naturalețe și totul va veni de la sine.

Care a fost cea mai mare dramă din viața ta?

Momentul în care mi-am pierdut tatăl a fost cel mai greu și la fel de greu am și depășit acel moment.

Ai sau ai avut vreun complex legat de aspectul fizic? Este ceva ce ai schimba la tine?

Sunt imperfectă și așa vreau să rămân. Nu îmi doresc să arăt altfel și nici nu vreau să îmi bag în cap ideea că aș vrea să fiu altfel.



Ai vreun ritual zilnic de frumusețe?

Nu fac tratamente sofisticate de înfrumusețare. Degeaba le faci, zic eu, dacă nu acorzi atenție somnului și alimentației. Încerc să mă odihnesc cât mai mult și să am o alimentație cât mai corectă. Aceste două aspecte mă ajută în mod semnificativ să ajung la o stare generală de bine. Corpul meu are nevoie de multă odihnă și nu reușesc tot timpul să îi ofer atât cât are nevoie, însă fac tot posibilul să recuperez orele pierdute.

Ai declarat mai de mult că ești împotriva operațiilor estetice. Dar cu trecerea anilor, este, uneori, nevoie de ajustări mici, decente. Ți-ai mai schimbat părerea față de acest subiect?

Cred că am spus că sunt împotriva exceselor, deși fiecare este liber să facă tot ceea ce dorește cu propriul corp. Micile ajustări decente nu mă deranjează, dar eu nu mi-am făcut nici măcar atât și nici n-am de gând să iau prea curând astfel de decizii.

Spune-ne ceva ce lumea nu știe, încă, despre tine.

Deși sunt un om sociabil și vesel, petrec mai mult de jumătate din timp singură.

