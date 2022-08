Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, au trecut de curând printr-o experiență nefericită după ce au ales să călătorească cu trenul, mijloc de transport pe care nu l-au mai folosit de 12 ani. Artista a povestit pe rețelele de socializare că a fost dezamăgită de condițiile celor de la CFR.

Hai să vă zic un banc. Am plecat la 6 dimineața. Eu la Jimbolia și Cătă la Constanța. Eu am avut concert și el a avut eveniment. A făcut vreo 200 de burgeri pe plajă. Well, după concert eu am fugit la Timișoara la aeroport, să mă întorc în București la o nuntă. Cătă a venit după evenimentul lui în București să mă ia de la aeroport și să mă ducă la nuntă, unde am stat până la 4 dimineața.

Băieții au rămas în Jimbolia să doarmă, dar și ei sunt acum în drum spre Roman, unde trebuie să ajungem și noi (sper că nu peste vreo două săptămâni având în vedere că suntem cu trenul). Că să ne ia și să ne ducă în Războieni Neamț, unde cântăm diseară – a scris Adda pe pagina sa de Facebook.