Cu ce afecțiune s-a întors Mirela Vaida din vacanța din Delta Dunării

Mirela Vaida, soțul ei, Alexandru Vaida, și copiii lor, Carla, Vladimir și Tudor, doar ce s-au întors din prima vacanță a prezentatoarei TV în Delta Dunării. De acolo, artista a revenit cu o afecțiune pe care nu știe, momentan, cum să o trateze.

Șalazionul este o inflamație cronică, ce se dezvoltă lent, în 2-3 săptămâni, a unor glande aflate în interiorul pleoapelor. Practic, canalul de secreție al unei asemenea glande se blochează, iar produsul secretat nu mai ajunge pe suprafața ochiului, în compoziția filmului lacrimal, ci rămâne în interiorul pleoapei, informează Doc.ro.

Luna trecută, Mirela a vorbit despre cel de-al patrulea copil.

În septembrie 2021, însă, prezentatoarea „Acces Direct” spunea că deja a ales numele celui de-al patrulea copil.

„Ne gândim des la al patrulea copil. Am și ales nume pentru fetița noastră, pentru că fetiță vrem să fie. Doar că anul acesta a fost un pic mai greu pentru noi. Am stat în casă cu trei copii timp de 8-9 luni și ne-am dat seama că nu e tocmai ușor. Avem doar o bonă, care e cu noi de 4-5 ani, și patru copii mici înseamnă patru destine de care trebuie să te ocupi. Înseamnă patru personalități, patru griji în plus, pe lângă bucurii, evident”, a declarat pentru OK! Magazine.